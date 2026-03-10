La extrema izquierda rabia contra Georgina Rodríguez por visitar el Valle de los Caídos: «¡Cerda fascista!»

Georgina Rodríguez ha visitado el Valle de los Caídos y ha presenciado «la misa más bonita a la que he asistido», algo que no ha gustado a la extrema izquierda de nuestro país, que rabia en las redes sociales contra la influencer y empresaria, pareja y futura mujer de Cristiano Ronaldo. La modelo ha vuelto a mostrar a sus millones de seguidores una faceta más personal de su vida, compartiendo en su perfil de Instagram varias imágenes de su visita al Valle de los Caídos, donde acudió a la misa de la mañana junto a algunos de sus hijos.

En varias historias publicadas en Instagram, la pareja de Cristiano Ronaldo dejó ver imágenes del interior del templo y de los pequeños, a los que fotografió de espaldas para mantener su privacidad como hace habitualmente desde hace un tiempo. Junto a una de las imágenes, Georgina Rodríguez confesó lo especial que había sido el momento y aseguró que había sido «la misa más bonita» a la que había asistido. Durante la visita también tuvo ocasión de saludar al prior del monasterio y presenciar la celebración litúrgica, que suele contar con canto gregoriano interpretado por la escolanía del lugar.

Desde la izquierda rápidamente han atacado a Georgina Rodríguez con duras críticas e insultos como «cerda» o «fascista». Alguno fue más allá con ataques como «no hay nada peor que una pobre rica» o «qué asco de tía». Queda claro que a ella no le importa lo que digan, ya que el Valle de los Caídos es un sitio histórico de España que funciona como un monumento y lugar de memoria donde están enterradas víctimas de ambos bandos del conflicto. En su interior se encuentra una basílica católica donde se celebran misas y actos litúrgicos, administrada por monjes de la Orden de San Benito. Para muchos creyentes, el lugar tiene un significado espiritual. Por ello, además de su dimensión histórica y política, también es considerado por algunas personas como un santuario religioso y un espacio de recogimiento y fe.

Con más de 70 millones de seguidores en Instagram, Georgina Rodríguez acostumbra a mostrar fragmentos de su vida cotidiana, que combina el cuidado de su familia con una agenda marcada por viajes, compromisos profesionales y eventos de moda internacionales. En otras ocasiones también ha mostrado visitas a iglesias o santuarios, reflejando así su lado más espiritual y dejando muy claro su profunda fe católica. Anteriormente ya dejó constancia de ser muy devota de la Virgen de Fátima, a cuyo santuario en Portugal acude con frecuencia para rezar y llevar ofrendas, y ahora ha acudido al Valle de los Caídos para asistir a esta misa.

La izquierda y Cristiano Ronaldo

Hace unos meses, la izquierda también clamaba contra Cristiano Ronaldo por una fotografía publicada por Piers Morgan en la que el futbolista portugués del Al-Nassr y leyenda del Real Madrid posaba con un libro escrito por el famoso periodista inglés que se llama Woke is dead («Lo woke está muerto»). El luso está recibiendo críticas de muchos que interpretan que Cristiano va contra esa ideología woke.

La palabra woke es uno de los términos que ha ganado mucha popularidad recientemente es la palabra. Es una palabra introducida en nuestro vocabulario por Estados Unidos en 2020 y se comenzó a utilizar para referirse a las personas que muestran posturas extremas y fanáticas que dicen tener el monopolio de la verdad, la justicia y del bien. La expresión woke ganó aún más visibilidad a raíz de las movilizaciones de Black Lives Matter, desde 2014, cuando stay woke fue uno de los principales lemas para protestar contra los abusos policiales a personas negras en Estados Unidos, e incluso existe un documental sobre dicho movimiento con ese título.

El término woke proviene del pasado del verbo en inglés wake, que significa despertar. En su uso moderno, se refiere a un estado de conciencia sobre las injusticias sociales y políticas, especialmente en temas como el racismo, la igualdad de género, los derechos LGBTI y el cambio climático. El diccionario Oxford define esta palabra como «estar al corriente en materia de temas sociales y políticos, en especial el racismo». Sin embargo, añade que muchas veces se usa de forma despectiva, para describir a quienes parecen «molestarse con demasiada facilidad» o «exagerar sobre estos temas sin generar cambios reales».