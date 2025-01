La obispa de Washington frente a Trump: «Tenga misericordia con los inmigrantes y el colectivo LGTBI»

El recién nombrado presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asistido este martes junto a su vicepresidente, J.D. Vance, y su esposa, Melania Trump, a la Catedral Nacional de Washington, donde Mariann Edgar Budde, obispa protestante del lugar, le ha implorado que tenga «misericordia» con las personas migrantes y con las pertenecientes al colectivo LGTBQ.

«Permítame hacer una última súplica, señor presidente: millones han depositado su confianza en usted y, como le dijo a la nación ayer, usted ha sentido la mano providencial de un Dios amoroso. En nombre de nuestro señor, le pido que tenga misericordia con la gente de nuestro país que tiene miedo», ha declarado la pastora de la catedral. Seguidamente, habló de como hay «niños gay, lesbiana y transgénero» en miles de familias que son demócratas, republicanas e independientes. «Algunos temen por sus vidas», le dijo a Trump directamente.

Mariann también dedicó unas palabras a los inmigrantes que llegan a Estados Unidos de forma ilegal, argumentando que «no son criminales», ya que «pagan impuestos y son buenos vecinos, además de miembros fieles de las iglesias, mezquitas y sinagogas».

Durante el sermón, Donald Trump no mostró ningún tipo de reacción, pero a la salida del mismo, camino a la Casa Blanca, fue preguntado por su opinión sobre la misa, a lo que respondió que no pensaba que fuera un buen servicio: «No. Podrían haberlo hecho mucho mejor». Por su parte, J.D. Vance no hizo declaraciones al respecto, pero durante el evento se le vio incómodo y evitando mirar directamente a la sacerdotisa.

La obispa, que después de la consagración hablo con la CNN, señaló que aunque la reacción de Trump fue «respetuosa», otro tipo de comentarios que recibió después de su discurso «no fueron tan amables».

Al explicar las razones que motivaron el sermón, Mariann Budde explicó que lo hizo en nombre de las personas que son «reales». «No son personas abstractas para mí. Quería presentar una visión de cómo puede ser la unidad en este país, que trascienda las diferencias y los puntos de vista y reconozca nuestra humanidad común. Hablé al presidente porque sentí que se encuentra en un momento en el que se siente capacitado para hacer lo que se siente llamado a hacer. Y quería decirle que hay lugar para la misericordia. Hay espacio para una compasión más amplia», aseguró.

Trump termina con el programa de diversidad

Otro de los motivos por lo que la obispa ha pedido a Trump «misericordia», es por como la Casa Blanca ha terminado con el programa de Diversidad, Igualdad e Inclusión (conocidos como DEI, por sus siglas en inglés) del Gobierno federal, cumpliendo así con la promesa del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha calificado estos proyectos de «discriminatorios».

Las nuevas autoridades estadounidenses han considerado que esta orden ejecutiva «reafirma» los valores de «dignidad individual, trabajo duro y excelencia» al poner fin a los mandatos de equidad que consideran «anticonstitucionales y profundamente degradantes» de la Administración de Joe Biden y Kamala Harris.

«Trump prometió acabar con los DEI en el Gobierno federal, proteger la igualdad de oportunidades y obligar a las escuelas a poner fin a las políticas de admisión discriminatorias, y cumplió», han indicado desde la Casa Blanca.

Otro de los temas que Trump trató durante el discurso que dio en su segunda entrada en la Casa Blanca fue la cuestión del género, donde aseguró que en Estados Unidos «sólo se reconocerán dos géneros, el masculino y el femenino».