Varios detenidos en la operación contra el blanqueo de capitales desplegada en Mallorca

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a varias personas en el marco de la operación contra el blanqueo de capitales desarrollada la mañana de este lunes en distintos puntos de Mallorca, entre ellos Palma. Fuentes policiales han confirmado que varias personas han sido arrestadas como sospechosas de formar parte del entramado criminal, aunque no han especificado cuántas.

Llama la atención que entre los detenidos está el abogado Ignacio Gonzalo Márquez. Márquez es fundador del despacho GM Business Law Firm con sede en el número 8 del Paseo Mallorca de Palma. Este despacho se ofrece a sus clientes como especialista, entre otros asuntos, en prevenir el blanqueo de capitales. Justo el delito por el que el abogado ha sido detenido en su propio despacho.

La operación, que se ha explotado la mañana de este lunes, también ha dejado múltiples registros en distintos municipios de la isla. Al menos uno de ellos ha sido en un despacho de abogados.

Uno de los puntos en los que se ha centrado el despliegue policial ha sido el número 8 del Paseo Mallorca de Palma, donde precisamente se ubica en despacho de abogados.

Desde primera hora de la mañana y hasta alrededor de las 14.00 horas se varios agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han efectuado un registro en el mencionado edificio y han intervenido varias cajas con efectos y documentación.

Por el momento se desconoce el número de registros efectuados ni los efectos intervenidos. Tampoco ha trascendido el número de sospechosos detenidos ni el alcance de la operación.

Esta importante operación ha sido la ‘comidilla’ del día en el mundo de los abogados en la isla que, aún estando de vacaciones, han sido conocedores de la noticia a través del Colegio de Abogados de Baleares.

Las pesquisas están dirigidas por un Juzgado de Instrucción de Palma, el número 7, cuyo titular ha decretado el secreto de sumario.