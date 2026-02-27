Red Eléctrica asegura que el nivel de saturación del sistema es del 75% frente al 88% que calculan las empresas distribuidoras, pero la compañía que preside la socialista Beatriz Corredor ha hecho trampas: contabiliza como libres nodos de la red que en realidad no lo están. En consecuencia, el nivel de saturación real es mayor que ese 75% y más próximo a los cálculos del sector.

La semana pasada, Red Eléctrica hizo público un críptico informe -casi nadie lo entiende en el sector- en el que lo único que dejaba claro era que «la red de transporte aún dispone de capacidad para nueva demanda en el 25% de sus nudos», es decir, el 75% restante está saturado y no admite nuevos clientes.

Sin embargo, fuentes que han estudiado el documento aseguran que éste contabiliza como libres nodos que en realidad no lo son. «El Gobierno obligó a Red Eléctrica a sacar a concurso muchos nodos que no estaban saturados. El concurso se celebró, hubo sobredemanda y ahora están en proceso de adjudicación. Como aún no se han adjudicado, técnicamente están libres, pero la realidad es que nadie puede solicitar acceso porque el concurso no se ha celebrado. Es decir, ya están saturados», explica una de ellas.

Estas fuentes no tienen una cuantificación de cuántos nodos se encuentran en esta situación ni de qué porcentaje de la red suponen, puesto que «el documento es muy complicado, y requiere mucho tiempo y dedicación desentrañarlo». «Pero lo que queda claro es que la saturación real de la red es superior a la que reconoce Red Eléctrica», añaden.

Reconocimiento implícito

De hecho, la empresa vino a reconocer implícitamente esta situación ayer al presentar un megaplan de inversiones de 13.000 millones, el más ambicioso de su historia. «Con el nuevo plan estratégico damos un salto hacia el futuro para ejecutar la próxima planificación, aún no aprobada, con el foco puesto en las nuevas demandas del tejido productivo, centros de datos, electrificación del transporte, puertos o hidrógeno verde, entre otros consumos», explicó este jueves Corredor en la presentación de los resultados anuales de Redeia, la matriz de Red Eléctrica.

Es decir, si es necesario invertir 13.000 millones para que la nueva demanda pueda tener acceso a la luz, eso significa que ahora mismo no lo tiene con la situación actual de la red. Y no se trata sólo de los nuevos negocios, sino también de la construcción de vivienda: como informó OKDIARIO, los planes de vivienda de Pedro Sánchez son inviables precisamente por falta de acceso a la red de electricidad.

Según Asprima, la patronal de las promotoras inmobiliarias, los proyectos de 350.000 nuevas viviendas vieron su petición de acceso a la red eléctrica denegada en 2024, una situación que continuó el año pasado y se prolonga en el actual. Anteriormente, lo normal era sufrir retrasos en recibir estas autorizaciones, lo que alargaba los plazos de construcción; pero ahora directamente se deniegan las peticiones, con lo que ni siquiera pueden comenzar las obras.