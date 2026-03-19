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El precio de los carburantes no para de subir por Irán: el diésel aumenta un 11,6% y la gasolina un 6,7%

En lo que va de enero su encarecimiento supera el 24%, para el diésel, y alcanza casi el 15%, para la gasolina

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Alicia Bonilla
  • Alicia Bonilla
  • Periodista especializada en Economía. Graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

El precio de los carburantes sigue disparado esta semana por el conflicto en Oriente Próximo, que estalló hace casi tres semanas y no ha parado desde entonces de tensionar la cotización del crudo por el bloqueo en el estrecho de Ormuz. Esta situación ha causado un repunte del precio del diésel y de la gasolina, un 11,6% y un 6,7%, con respecto a hace una semana.

No obstante, a pesar de registrar un incremento semanal menor que el de hace siete días, cuando se dispararon un 14,1% el gasóleo y un 7,7% la gasolina, en su mayor subida desde marzo de 2022, ambos carburantes han proseguido con esa fuerte tendencia al alza y han sumado su octava semana de subidas.

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