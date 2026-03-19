El precio de los carburantes sigue disparado esta semana por el conflicto en Oriente Próximo, que estalló hace casi tres semanas y no ha parado desde entonces de tensionar la cotización del crudo por el bloqueo en el estrecho de Ormuz. Esta situación ha causado un repunte del precio del diésel y de la gasolina, un 11,6% y un 6,7%, con respecto a hace una semana.

No obstante, a pesar de registrar un incremento semanal menor que el de hace siete días, cuando se dispararon un 14,1% el gasóleo y un 7,7% la gasolina, en su mayor subida desde marzo de 2022, ambos carburantes han proseguido con esa fuerte tendencia al alza y han sumado su octava semana de subidas.

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