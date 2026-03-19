El precio del petróleo se ha disparado esta noche hasta tocar en algunos momentos los 115 dólares por barril tras varios ataques en Oriente Medio a buques y complejos gasísticos. Entre estos incidentes se encuentra un bombardeo de Israel al campo de gas South Pars y un buque que «ha sido alcanzado por un proyectil desconocido» cerca de Ras Lafan (Qatar), según han informado desde el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

Por otro lado, se ha registrado un impacto de un proyectil de origen desconocido contra un buque cerca de Jawr Fakan, en Emiratos Árabes Unidos y en el sureste del Estrecho de Ormuz, que ha provocado un incendio a bordo de la referida embarcación.

De esta forma, se recrudece la guerra en Irán y, por ende, el precio del petróleo se vuelve a ver comprometido, llegando a tocar los 115 dólares por barril. Siendo alrededor de las 8:30 horas en España, la cotización del barril de Brent, de referencia en Europa, sufría un ascenso superior al 6%, superando los 114 dólares.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), subía un 0,2%, hasta los 95,71 dólares por barril, rozando la barrera de los 100 dólares.

El precio del petróleo vuelve a subir

Por otro lado, los futuros del gas muestran una subida superior al 20% en Europa, por lo que los incidentes en Oriente Medio están preocupando enormemente a los mercados. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido a última hora del miércoles que «Israel no volverá a atacar el campo de gas South Pars».

Con todo, el dirigente norteamericano ha amenazado con destruirlo si Irán vuelve a atacar «a un país inocente», después de que Irán haya tomado represalias por el bombardeo israelí lanzando misiles contra el complejo de gas natural licuado (GNL) de Ras Lafan, en Qatar.

«Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Próximo, ha arremetido violentamente contra una importante instalación conocida como el yacimiento de gas de South Pars, en Irán», ha explicado el presidente estadounidense a través de redes sociales.

Tras ello, el UKMTO ha informado de que un navío ha sido «alcanzado por un proyectil desconocido», desatando un fuego a bordo del mismo al este de la ciudad de Jawr Fakan y de que «un buque ha sido alcanzado por un proyectil desconocido» en Ras Lafan, localidad qatarí que acoge el complejo de gas natural licuado atacado por Irán tras el bombardeo israelí contra uno de sus yacimientos de gas.

En este contexto, y tras la decisión de la Reserva Federal (Fed) de mantener los tipos de interés, el índice Dow Jones y el Nasdaq de Estados Unidos cerraron este miércoles en negativo, con descensos del 1,6% en el primer caso y del 1,4% en el segundo.

Por su parte, las principales Bolsas asiáticas registran notables pérdidas este jueves. Después de la decisión del Banco de Japón de mantener tipos, el Nikkei japonés ha cerrado con un descenso de casi el 3,6%, mientras que el Kospi surcoreano ha cedido un 2,7%. Por su parte, el índice Hang Seng de Hong Kong baja casi un 0,7% y la Bolsa de Shanghai se ha anotado un descenso del 1,4%.