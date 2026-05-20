Feijóo acusa a Sánchez de complicidad con Zapatero: «Sin su Consejo de Ministros no habría podido delinquir»

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de complicidad con el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras la imputación de este por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, en el marco del caso Plus Ultra. «Sin su Consejo de Ministros no habría podido delinquir», ha asegurado Feijóo, este miércoles en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados.

Feijóo ha recordado a Sánchez que el martes «un juez imputó a su faro moral», en referencia a Zapatero, por los «presuntos delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, tráfico de influencias nacional e internacional, y pertenencia a una organización criminal». A continuación, el líder de los populares ha formulado tres preguntas a su gran rival político, en referencia a «cómo ejercía» Rodríguez Zapatero «influencia en su Gobierno», sobre si «va a arremeter contra los jueces de la Audiencia Nacional como hizo hacer a sus subordinados» y, sobre todo, «qué hace todavía ahí manchando un día más la Presidencia del Gobierno de España».

Después de los aplausos de la bancada del PP y de la respuesta de Sánchez, que ha defendido «la presunción de inocencia» y ha mostrado «todo el respeto y el apoyo al presidente Zapatero», Núñez Feijóo ha vuelto a la carga, recordando otros escándalos recientes de corrupción del PSOE de Sánchez.

«Esto ya lo hemos visto. Aplaudieron a Ábalos y está en la cárcel, defendieron a Súper Santos Cerdán y va camino de volver a la cárcel. Sólo falta saber cuánto podrá aguantar sin negar también a Zapatero», ha insistido el presidente del PP, quien asegura que a Sánchez «no le cree ya ni la opinión sincronizada».

«Algunos de ustedes que siguen siendo honestos, se han quedado de piedra», ha añadido mirando a la bancada socialista. «La pregunta es, ¿por qué usted no?», le ha dicho inmediatamente después a Pedro Sánchez.

«Porque no actúa con la coherencia de las acusaciones gravísimas que se han vertido ayer. Y es evidente, sólo hay que leer el auto para darse cuenta de que, sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir, ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno. Nadie», ha explicado Núñez Feijóo, que asegura que «la clave de todo» es que el actual presidente del Gobierno «nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia».

«El que pueda robar, que robe, ese es el lema de su Gobierno, y lo han aplicado tan a rajatabla, que por lo visto han robado, teóricamente, hasta los que estaban retirados. En una cosa le voy a dar la razón, es un momento muy duro, muy duro para todos los españoles que se esfuerzan cada día mientras su Gobierno roba a manos llenas. España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar de cambiar todo esto», ha finalizado Alberto Núñez Feijóo.