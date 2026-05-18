Feijóo piensa en las generales tras el triunfo de Moreno: «El cambio para un Gobierno limpio está más cerca»

Alberto Núñez Feijóo piensa en las generales tras el triunfo de Juanma Moreno Bonilla en las elecciones de Andalucía: «El cambio para un Gobierno limpio está más cerca», ha asegurado en su comparecencia ante la Junta Directiva Nacional del PP.

El presidente popular ha asegurado que, tras el carrusel de elecciones, el PP ya piensa en las elecciones generales previstas para julio de 2027. «La campaña por el cambio empieza hoy», ha asegurado. «Comienza un cambio de dirección con valores y programa, y ese programa lo vamos a cumplir».

Ha insistido en que lo que viene «no es una mera alternancia», sino «un cambio profundo en prioridades, en forma y también en fondo». El objetivo de Feijóo pasa por «cambiar el clima político», un cambio que será «completo pero sereno y firme», ha detallado.

El líder del PP ha adelantado que, aunque «no vamos a dejar de denunciar sus corrupciones, no nos enredaremos en sus trampas». Cree que los ciudadanos «ya saben cuál es el problema, el Gobierno», por eso ha descartado que vayan a «bailar al ritmo de sus distracciones».

«Vamos a devolver la esperanza a los jóvenes, la seguridad a los barrios, el orden a nuestras fronteras», ha aseverado. «Vamos a devolver la dignidad a los españoles», ha completado.

Feijóo ha subrayado que, con los resultados de las últimas elecciones, con cuatro victorias del PP, ha quedado claro que España «quiere cambio». «Todo el legado de Sánchez, que se ha testado en las urnas en estos meses, ha obtenido la misma respuesta: No, gracias».

El presidente de los populares ha resaltado que el PP «gobierna para todos» y «mejor» que los demás y por eso ha dicho que va a «liderar ese cambio». «La campaña para lograr el cambio en España empieza hoy», ha advertido, para concluir que ese cambio «está más cerca».

«Juanma estará cuatro años más»

Feijóo ha felicitado a Moreno en un discurso en el que ha dicho que su victoria no solo tiene fuerza para Andalucía, sino también para toda España: «Acerca a España otra manera de gobernar más seria, más limpia, más útil», ha afirmado, ya que los españoles están «hartos de una política egocéntrica» que gira «alrededor de un solo hombre y de sus intereses», de «la putrefacción» y del «escándalo permanente» de la «corrupción», que se ha convertido en costumbre.

Sánchez ha sido el responsable de la derrota del PSOE en Andalucía, ha dicho el líder popular, y la condición de ministro «no es un reclamo electoral», sino que «es una losa» porque «la losa es Pedro Sánchez».

En las elecciones de la Junta de Andalucía del domingo, el PP consiguió 53 escaños y se quedó a 2 de la mayoría absoluta, por lo que dependerá de Vox, que logró 15 diputados.

Según Feijóo, «ya no funciona el discurso del miedo», porque «lo que da miedo es que todo siga igual en España». En vez de miedo a la derecha, en su opinión, se teme más a «un Gobierno que miente» y que «naturaliza la corrupción». «Miedo da Sánchez, eso sí da miedo», ha dicho.