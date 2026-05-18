Begoña Gómez suplica a Peinado su absolución porque dice que su actuación «no es constitutiva de delito»

Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, investigada por delitos de corrupción y tráfico de influencias, ha reclamado ser absuelta porque, según señala, su actuación «no es constitutiva de delito». En un escrito de defensa presentado por el abogado de Gómez ante el juez Peinado, ha reclamado formalmente que sea absuelta en caso de que se llegue a celebrar un juicio por una supuesta «inexistencia absoluta» de indicios incriminatorios en su contra.

En este procedimiento, donde también figuran como investigados el empresario Juan Carlos Barrabés y su estrecha colaboradora y asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, a la esposa del presidente se le imputan delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. Frente a estas acusaciones, la defensa de Begoña Gómez ha optado por el ataque frontal contra las acusaciones populares, encabezadas por la organización Hazte Oír, argumentando que los hechos por los que está siendo investigada no encajan en el Código Penal.

«Inexistencia absoluta de base indiciaria»

La representación legal de la investigada denuncia lo que califica como una manifiesta «temeridad de las acusaciones». Una actitud que, bajo su criterio, «se ha puesto de manifiesto a lo largo de todo el procedimiento». Desde el arranque de la investigación ha primado la «mala fe», insistiendo en que «ha existido una inexistencia absoluta de base indiciaria suficiente» para sostener la causa.

«Las acusaciones sostienen su pretensión punitiva a pesar de que los elementos de prueba obrantes en la causa, valorados en su conjunto, resultan manifiestamente insuficientes para sustentar los tipos penales imputados», describe el abogado de Begoña Gómez en el escrito remitido al juzgado.

Las fechas de colaboración en la Complutense

Para intentar desmontar la acusación principal de tráfico de influencias, el equipo legal de la esposa del presidente se ha escudado en el calendario de sus actividades profesionales vinculadas al ámbito académico.

En el escrito de defensa, alega que el inicio de su colaboración con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se remonta al año 2012. Con este dato, la defensa pretende desligar su ascenso en el seno de la universidad pública de la llegada de su esposo al poder, subrayando que en aquel momento concreto Pedro Sánchez «no ostentaba responsabilidad pública alguna».