Un ex cargo de SEPI reconoce que el Gobierno «ayudó» al IE de Begoña Gómez con la rebaja del alquiler

El ex director de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) José Ángel Partearroyo ha reconocido este martes en el Senado que el Gobierno de Pedro Sánchez, del que depende dicho conglomerado público, «ayudó» al Instituto de Empresa (IE) que contrató a Begoña Gómez con la rebaja del alquiler en el complejo de Campos Velázquez.

A preguntas del senador del PP Eloy Suárez, Partearroyo ha revelado que tuvo «conocimiento de que se le hizo al Instituto de Empresa (IE) un préstamo de cinco millones de euros» y que le «sorprendió que se otorgara ese préstamo» a la firma a la que estuvo vinculada Begoña Gómez como directora del IE Africa Center.

En este sentido, Partearroyo ha relatado que «en esa época en Sepides (SEPI Desarrollo Empresarial) se aprobó un marco de ayuda, o llamémosle así, de otorgar aplazamientos, carencias en los alquileres para ayudar a los propios arrendatarios de las compañías». «Y yo creo que en el caso del Instituto de Empresa se instrumentalizó de esa manera», ha apostillado en la comisión de investigación de la Cámara Alta sobre deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En este contexto, el senador del PP Eloy Suárez ha denunciado que ni la pública SEPI ni el Instituto de Empresa han remitido a esta comisión documento alguno sobre este polémico alquiler entre el Gobierno y la compañía que tuvo en nómina a la mujer del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, pese a que así se les ha requerido.

Suárez ha denunciado que este préstamo «no encaja en ninguna de las ayudas que Sepides otorga», cuestionando aquí que pudiera entrar en sus funciones realizar esta concesión a una empresa privada de la dimensión del IE.

Por otro lado, el ex director de Participadas de Sepi también ha sido preguntado por la contratación de la exmilitante del PSOE Leire Díez en Correos, de la que se ha desvinculado asegurando que las contrataciones de directivos en empresas participadas «no pasaban» por su cargo. «No fui informado ni autoricé ninguna contratación», ha declarado, según recogió Ep.

Sin informes internos

Sobre los informes internos para llevar a cabo el rescate a Plus Ultra, Partearroyo ha negado que la SEPI contara con documentación elaborada internamente que complementara la de las auditorías externas porque «se decidió que bastaban los informes de los asesores externos».

En este contexto, el senador del PP Eloy Suárez ha afirmado que estas palabras de Partearroyo «desmienten» la versión defendida en el Senado anteriormente por la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, la ex ministra de Hacienda y candidata del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, y el vicepresidente de la compañía, Bartolomé Lora.

«En la operación de Plus Ultra y en todas las operaciones que se hicieron a partir de que estuviera en vigor el acuerdo marco de asesores financieros y jurídicos, por lo menos en las operaciones que yo llevé, no había informes internos porque se decidió que no hacían falta porque estaban ya los asesores externos. Había mucha carga de trabajo en SEPI y no se hicieron informes», ha reconocido el exdirectivo de la compañía estatal.

A preguntas de la senadora de Vox Paloma Gómez, el ex alto cargo de la SEPI ha negado haberse reunido con algún comisionista y ha dicho que no conoce ni al presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, ni al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ni al exasesor Koldo García Izaguirre.

Por su parte, la senadora de UPN María del Mar Caballero ha preguntado al ex alto cargo de la SEPI si ha recibido presiones por el entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a lo que Partearroyo ha dicho que no ha recibido ningún tipo de presión de ese calibre.