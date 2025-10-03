El Instituto de Empresa comunica al juez que no tiene los correos de la asesora de Begoña Gómez

El Instituto de Empresa ha comunicado al juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por cinco delitos de corrupción, que no cuenta con ningún intercambio de correos electrónicos con Cristina Álvarez, la asesora de Begoña en La Moncloa.

Así lo ha indicado el magistrado, titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, en una providencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO. El juez Peinado había reclamado al IE que aportara a la causa los correos electrónicos que intercambió con Cristina Álvarez mientras Begoña se mantuvo al frente del Africa Center, fundación dependiente del Instituto de Empresa, para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pudiera analizarlos.

Peinado da cuenta de que en un informe del IE se indica que «no hay correos electrónicos recibidos y/o enviados con la investigada Cristina Álvarez». Dicho eso, el juez también señala que debido a la ausencia de correos «no va a ser posible, en consecuencia, su análisis a través de la UCO».

Asimismo, el magistrado señala tanto a la Fiscalía como a la defensa de Álvarez, que recurrieron esa diligencia reclamada por el instructor, a que manifiesten si mantienen o desisten del recurso, «ya que no va a poder llevarse a cabo el análisis e informe». Peinado ordenó dicha diligencia en el marco de la rama del procedimiento en la que investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de la trabajadora de Moncloa y si ésta ha desempeñado funciones privadas para la mujer del jefe del Ejecutivo.

Todas las peticiones se dan dentro de la pieza separada en la que investiga si hubo malversación de fondos públicos en el caso en el que la asesora de Gómez, pagada con fondos públicos, la asistiese en cuestiones vinculadas a su faceta privada y profesional, como la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Peinado pretendía que la Guardia Civil analizase los correos que Cristina Álvarez pudiera haber intercambiado con el Instituto de Empresa, al igual que ha hecho con la UCM. En el caso de la Complutense, hay unos 121 que pueden tener interés para la causa, en los que el fiscal no ha visto indicios de delito de malversación, con lo que considera que la pieza debe ser archivada.

Las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, solicitan, en cambio, al magistrado que continuase adelante con una investigación que, afirman, se centra ya en las funciones de la asesora de Begoña Gómez y no tanto en su nombramiento