Así es Pilar Alegría: de dónde es, su edad, dónde vive, pareja e hijos, cargos y trayectoria en el PSOE

Pilar Alegría Continente es una política española del PSOE y una de las candidatas para las próximas elecciones autonómicas de Aragón, celebradas este 8 de febrero. Con una trayectoria ligada tanto a la política autonómica aragonesa como al Ejecutivo central, ha ocupado responsabilidades de primer nivel, entre ellas la portavocía del Gobierno y el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Su perfil combina experiencia institucional, comunicación política y una estrecha vinculación con la dirección federal del PSOE.

Qué edad tiene Pilar Alegría y de dónde es

Pilar Alegría nació el 1 de septiembre de 1977 en La Zaida, un municipio de la provincia de Zaragoza, en Aragón. Tiene 48 años (edad actualizada a 2026). Su origen en el medio rural aragonés ha sido una referencia recurrente en su discurso público, especialmente en asuntos relacionados con la despoblación y la igualdad territorial.

Dónde vive Pilar Alegría

Aunque es aragonesa de nacimiento, Pilar Alegría reside habitualmente en Madrid, debido a sus responsabilidades políticas en el Gobierno de España y en la dirección federal del PSOE. No obstante, mantiene vínculos frecuentes con Aragón, comunidad a la que sigue políticamente ligada.

Quién es el marido de Pilar Alegría y cuántos hijos tienen

Pilar Alegría no está casada, aunque es madre de un niño que nació en 2011. A diferencia de otros perfiles públicos, la ministra mantiene su vida privada en un plano muy discreto.

Los hermanos de Pilar Alegría

Pilar Alegría tiene dos hermanos, Alfredo Alegría Continente y Olga Alegría Continente, quienes formaron parte de la candidatura del PP al Ayuntamiento de La Zaida, el pueblo de la ministra, según recoge el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza publicado el 29 de abril de 2003.

Estudios

Pilar Alegría es Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Zaragoza. Su formación académica ha estado directamente relacionada con su posterior desarrollo profesional, especialmente en el ámbito institucional, parlamentario y de comunicación política.

Sus cargos y trayectoria en el PSOE

Pilar Alegría comenzó su carrera política en el PSOE de Aragón, donde fue:

Diputada en las Cortes de Aragón .

. Consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón entre 2015 y 2019, durante el Ejecutivo presidido por Javier Lambán.

Esta etapa le permitió adquirir experiencia en la gestión autonómica y consolidarse como una figura relevante dentro del socialismo aragonés.

En 2019 fue nombrada delegada del Gobierno en Aragón, cargo desde el que representó al Ejecutivo central en la comunidad autónoma y coordinó la acción del Estado en el territorio.

En julio de 2021, Pedro Sánchez la nombró ministra de Educación y Formación Profesional, sustituyendo a Isabel Celaá. Desde ese puesto impulsó reformas educativas y gestionó el sistema educativo en un contexto marcado por la pandemia y la aplicación de nuevas leyes educativas.

En noviembre de 2023, Pilar Alegría asumió el cargo de portavoz del Gobierno de España, convirtiéndose en una de las principales voces del Ejecutivo en la comunicación política y en la defensa de la acción gubernamental ante la opinión pública.

Su relación con Ábalos y Pedro Sánchez

Pilar Alegría era delegada del Gobierno en Aragón cuando, en septiembre de 2020, José Luis Ábalos organizó en el Parador de Teruel la fiesta con «señoritas» que reveló OKDIARIO. Alegría acompañó a Ábalos en los dos actos oficiales con los que el entonces ministro justificó su presencia en Teruel. Uno, el 15 de septiembre a las 10 de la noche. El otro, apenas doce horas después, el 16 de septiembre, a las 10 de la mañana. La entonces delegada del Gobierno tenía residencia en Zaragoza.

Por otro lado, la relación de Alegría con Pedro Sánchez es de máxima confianza política y estratégica dentro del PSOE. Actualmente, Alegría es la apuesta personal de Sánchez para recuperar el Gobierno de Aragón en las elecciones del 8 de febrero de 2026.