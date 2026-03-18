Hoy, 18 de marzo de 2026, la provincia de Bilbao se presenta con un cielo poco nuboso o despejado que irá cubriéndose a lo largo de la mañana. Las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso notable en Gipuzkoa, mientras que las máximas mostrarán ligeros descensos. El viento del sureste soplará de forma floja a moderada, con rachas fuertes en las zonas altas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado y ambiente cálido

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 26 grados y a medida que el sol asome tímidamente a las 07:18, la sensación térmica alcanzará su punto máximo, haciendo que el ambiente se sienta cálido y acogedor. El viento soplará suavemente desde el sureste, con una velocidad media de 10 km/h, lo que añadirá un toque de frescura a la mañana.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero sin riesgo de precipitaciones, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y sereno. La temperatura se mantendrá en niveles agradables, mientras que la humedad, aunque algo elevada, no resultará incómoda. Con la puesta del sol a las 19:21, los bilbaínos podrán aprovechar unas horas de luz para pasear y disfrutar de la ciudad, sintiendo cómo el día se despide con un suave abrazo de calor.

Cielo nublado y viento fuerte en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 11 grados y un cielo cubierto que invita a la precaución. A medida que avanza el día, el viento soplará con fuerza desde el sureste, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h, mientras que la temperatura máxima se elevará hasta los 24 grados.

La tarde traerá consigo un ligero contraste, con un cielo igualmente nublado pero sin probabilidad de lluvia. Sin embargo, la sensación térmica podría descender, haciendo que la humedad, que alcanzará el 85%, se sienta más agobiante. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que el viento puede hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

Guecho: cielo despejado y ambiente cálido

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:19. La temperatura mínima se sitúa en 11°C y aunque la sensación térmica puede llegar a ser un poco más fresca, no se espera lluvia en la mañana. A medida que avanza la jornada, el sol se mantendrá brillante, alcanzando una temperatura máxima de 20°C por la tarde, con un ambiente que se sentirá cálido y agradable.

Sin embargo, a lo largo del día, el viento soplará de forma constante desde el sureste a una velocidad de 5 km/h, lo que aportará una ligera brisa. La humedad relativa oscilará entre el 50% y el 75%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco pesado en ciertos momentos. La puesta del sol se producirá a las 19:21, brindando a los habitantes de Guecho un total de más de 12 horas de luz.

Santurce: cielo alternando nubes y sol

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo que alternará entre algunas nubes y momentos despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable. Aunque se prevén vientos suaves, no hay indicios de lluvia, lo que permitirá disfrutar de una jornada tranquila.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre. La brisa ligera y el ambiente sereno invitan a salir y aprovechar el tiempo, ya sea para un paseo por el parque o simplemente para relajarse en una terraza.

Cielo despejado y sol radiante en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 10 grados, creando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avanza la jornada, el sol se hará protagonista, elevando la temperatura hasta alcanzar los 26 grados por la tarde, lo que promete un tiempo espléndido para disfrutar al aire libre. No olvides llevar ropa ligera y aprovechar la luz del sol, ya que la tarde será ideal para paseos y actividades al exterior.