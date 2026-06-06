León XIV recorre Madrid en su primer trayecto en papamovil en España entre cánticos de «¡Viva el Papa!“

El Papa León XIV ha recorrido por primera vez Madrid en papamóvil al grito de «¡Viva el Papa!». Lo ha hecho después de la recepción en el Palacio Real y de pronunciar su primer discurso en España ante los principales representantes del Estado.

El recorrido del pontífice ha comenzado en el Palacio Real. Al cruzar la Plaza de la Armería, las campanas de la Catedral de la Almudena han repicado para despedirle, marcando el inicio de un trayecto que ha atravesado la calle Bailén, Plaza de España, la calle de la Princesa y los bulevares de Madrid hasta llegar a la Plaza de Colón.

Los madrileños han esperado durante horas a que se produjera este momento. Muchos, al paso del Santo Padre, han sacado sus teléfonos para grabar el momento, mientras que otros simplemente se han limitado a gritar «¡Viva el Papa!».

Cerca de la Audiencia Nacional, León XIV ha abandonado el papamóvil para continuar en un coche cerrado hasta la Nunciatura Apostólica, donde se hospedará durante su estancia en la capital hasta el próximo martes día 9 de junio.

La jornada, sin embargo, aún no ha terminado. A las seis de la tarde, el Papa tiene previsto visitar un centro para personas sin hogar, CEDIA 24 Horas, de Cáritas Diocesanas, en el barrio de Carabanchel. Desde allí, volverá a subirse al papamóvil para recorrer el Paseo de la Castellana desde Chamartín hasta la Plaza de Lima, donde a las ocho y media de la tarde le esperaba el primer acto multitudinario de su visita a España, esta vez con los jóvenes.

El Papa contra la polarización

León XIV ha pedido a los españoles «abandonar las narrativas divisivas y polarizantes», en su primer discurso en España. El Papa ha llamado a cesar en el «enfrentamiento» en tierra de «mártires y santos». Lo ha hecho desde el Palacio Real este sábado en Madrid, ante todos los líderes políticos españoles, entre los que se encontraban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder popular Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal. Al cierre de su discurso, el Sumo Pontífice ha impartido la Bendición Apostólica: «Que Dios bendiga a España».

El Santo Padre ha llamado a la reconciliación: «Buscad la verdad», frente a «las ideologías prefabricadas». Para ello, ha yuxtapuesto los conceptos de «idea» y de «realidad», para mostrar que ambos deben estar «en un diálogo constante». De manera expresa, ha pedido «proteger la libertad religiosa», aludiendo de manera indirecta, no solo a la práctica católica, sino también a otras confesiones, como el islam, poniendo como ejemplo, los frutos que dio en la Edad Media.

«La propia historia [de España] no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro», haciendo mención explícita a la invasión musulmana y cómo germinó después en el centro mundial de la cultura con el reinado de Alfonso X el Sabio.