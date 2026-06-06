El Papa llama a «abandonar las narrativas divisivas y polarizantes» en su primer discurso en España

León XIV ha pedido a los españoles «abandonar las narrativas divisivas y polarizantes», en su primer discurso en España. El Papa ha llamado a cesar en el «enfrentamiento» en tierra de «mártires y santos». Lo ha hecho desde el Palacio Real este sábado en Madrid, ante todos los líderes políticos españoles, entre los que se encontraban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder popular Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal. Al cierre de su discurso, el Sumo Pontífice ha impartido la Bendición Apostólica: «Que Dios bendiga a España».

El Santo Padre ha llamado a la reconciliación: «Buscad la verdad», frente a «las ideologías prefabricadas». Para ello, ha yuxtapuesto los conceptos de «idea» y de «realidad», para mostrar que ambos deben estar «en un diálogo constante». De manera expresa, ha pedido «proteger la libertad religiosa», aludiendo de manera indirecta, no solo a la práctica católica, sino también a otras confesiones, como el islam, poniendo como ejemplo, los frutos que dio en la Edad Media.

León XIV sobre la fuerza mística de España

«La propia historia [de España] no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro», haciendo mención explícita a la invasión musulmana y cómo germinó después en el centro mundial de la cultura con el reinado de Alfonso X el Sabio.

«Es peligroso vivir solo en la idea de imagen, la realidad es siempre más grande», ha sostenido, para lo cual ha puesto, como camino para la búsqueda y el encuentro con la verdad, la experiencia mística, citando a los españoles San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila.

Para León XIV, los dos santos son ejemplo de «la mística con los ojos abiertos, no ajena a la historia y que va a la raíz de las cuestiones». Parafraseando a San Juan de la Cruz (que este año se celebra su Año Jubilar, ha animado a afrontar la oscuridad para llegar a la luz. «En su sed de luz, aprendió a amar la noche», ha señalado.

Además, el Sumo Pontífice ha reivindicado la primera evangelización del Apóstol Santiago el Mayor en España, apelando a su labor misionera desde «hace más de dos milenios». «España es un pueblo lleno de pasión», ha exclamado, deseando que este Viaje Apostólico sea «un fecundo encuentro con Cristo» de «renovación» y «reconciliación» para los fieles.