Cielos mayormente nubosos en toda la provincia, con algunas brumas y bancos de niebla en zonas montañosas. Se espera probabilidad de lluvias y lloviznas, especialmente en las horas centrales, aunque Álava quedará a salvo de estas. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, mientras que las máximas también descenderán. El viento soplará de forma floja del oeste, cambiando a componente norte por la mañana. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes grises y lluvias a la vista

El tiempo en Bilbao transcurre bajo la amenaza de lluvias persistentes, un día en el que el cielo se viste de gris desde muy temprano, permaneciendo en un estado cubierto. Con temperaturas que oscilan entre los 19 y 26 grados, los habitantes sentirán que la atmósfera, cargada de humedad, añade un peso extra a la jornada. Mientras el sol intente escabullirse entre las nubes, las posibilidades de chubascos se intensificarán, especialmente durante la tarde y noche, un momento en que el agua podría colarse en nuestros planes.

A medida que avanza el día, el viento, que permanece casi en calma, no será un aliado para quienes esperaban un respiro. Será un momento ideal para acurrucarse en casa y disfrutar de una buena lectura o una película, ya que la temperatura máxima alcanzará 26 grados, pero la sensación térmica podría resultar algo más calurosa. Con el sol saliendo a las 07:06 y ocultándose tras el horizonte a las 21:28, la luz del día se balanceará entre la penumbra y alguna que otra aparición del sol como un tímido invitado en esta jornada de contrastes.

Cielo gris y lluvias intensas hoy en Baracaldo

Las calles de Baracaldo despiertan bajo un cielo gris plomizo que presagia un día marcado por la inestabilidad. Desde primeras horas de la mañana, ingenieros de humedad y viento jugarán con el ambiente, generando una sensación de inquietud en sus habitantes. Las lluvias se desatarán en la madrugada, dejando paso a rachas de viento de hasta 30 km/h, mientras la temperatura se ajusta entre un fresco 19 °C y un máximo de 26 °C.

A medida que avanza la jornada, la intensidad de las precipitaciones aumentará, con un 100% de probabilidad antes del mediodía y un 85% en la tarde-noche. Aunque el cielo podría despejarse ligeramente, la sensación de humedad agobiante -que podría alcanzar hasta un 95%- permitirá sentir el descenso térmico. Es recomendable no olvidarse el paraguas y abrigarse bien, ya que el viento y la lluvia podrían convertir cualquier paseo en una experiencia húmeda e inolvidable.

Guecho: ambiente gris y lluvioso hoy

Este miércoles amanece en Guecho con un pronóstico de lluvia muy probable, especialmente de madrugada y hasta mediodía, con un 100% de probabilidad. El cielo estará cubierto, lo que le dará un aire gris a la jornada. La temperatura mínima se situará en torno a los 20 °C, aunque la sensación térmica podría llegar a los 25 °C, haciendo que el ambiente se sienta algo pesado con una humedad relativa del 90%. A medida que transcurra el día, el viento del norte soplará a una velocidad moderada de 10 km/h.

La tarde promete una leve mejoría, con una probabilidad de lluvia que disminuirá al 40% y el cielo parcialmente nublado. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 25 °C, lo que dará paso a una noche tranquila. La salida del sol será a las 07:06 y se pondrá a las 21:29, ofreciendo más de 14 horas de luz natural, pudiendo disfrutarse el ocaso con algo más de claridad.

Santurce: ambiente tranquilo y agradable todo el día

El tiempo se presenta estable, con algo de nubosidad a lo largo de la mañana y una temperatura máxima de 25 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuye hacia la tarde y la noche, permitiendo que el viento ligero sople desde el norte, sin causar molestias.

Un ambiente tranquilo caracteriza la jornada, perfecta para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades diarias con comodidad. La temperatura agradable invita a disfrutar de la ciudad y aprovechar las oportunidades de esta jornada amena.

Cielos cubiertos y lluvias intensas en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con cielos cubiertos, manteniendo un ambiente fresco que oscilará entre los 19 y 26 grados. Mañana y tarde estarán marcadas por una intensa probabilidad de lluvia, por lo que es aconsejable llevar paraguas y ropa adecuada para el agua. A medida que avance el día, la sensación térmica seguirá siendo fresca, pero las nubes no darán tregua, haciendo que el tiempo se sienta aún más húmedo. No olvides abrigarte si planeas salir por la tarde-noche.