El toldo de Lidl por menos de 17 euros que arrasa este verano: ofrece sombra, privacidad y se instala en pocos minutos

Con el verano en pleno apogeo y las temperaturas disparadas, terrazas y balcones se han convertido en el lugar donde más tiempo se pasa en casa. Ya sea para comer, descansar o simplemente buscar algo de aire, cualquier rincón exterior gana protagonismo, aunque es imprescindible que tenga algo de sombra y es ahí donde empiezan algunos de los problemas con los que nos solemos encontrar ya que no todo el mundo tiene un toldo instalado y tampoco quiere meterse en obras o en gastar demasiado dinero en una solución fija que, en muchos casos, solo se usa unos meses al año.

Sin embargo, Lidl parece estar atento a las necesidades que tienen la terrazas de particulares cuando llega la época estival, y de hecho, en su bazar online lleva días arrasando un toldo que podemos comprar por menos de 17 euros. Un producto que además es fácil de instalar y que en pocos minutos, permite crear una zona de sombra casi al instante, algo que encaja perfectamente con lo que muchos buscan en verano. Además más del 95% de los clientes que ya lo han comprado lo recomiendan por lo que de alguna manera se ha hecho viral y no es de extrañar que en pocos días ya esté agotado.

El toldo de Lidl por menos de 17 euros que arrasa este verano

El toldo que vende Lidl no tiene mucho misterio, y precisamente ahí está parte de su éxito. En realidad, se trata de una vela de sombra de la marca Livarno pensada para colocarla rápido y olvidarte. Viene con todo lo necesario, es decir, con cuerdas, muelles y mosquetones, así que no hay que buscar piezas aparte ni complicarse con herramientas. Y lo mejor de todo es que lo podemos enganchar donde tengamos espacio ya sea una pared, la barandilla del balcón o incluso entre árboles si estás en un jardín. En cuanto lo tensas un poco, ya tienes sombra. Sin obras, sin taladros y sin convertirlo en algo permanente, que es justo lo que muchos prefieren.

Además, al no ser rígido, puedes jugar con la posición. Subirlo, bajarlo, inclinarlo, según cómo pegue el sol ese día. No es algo fijo, y eso al final acaba siendo más útil de lo que parece ya que puedes moverlo incluso varias veces a lo largo del día.

De un material sencillo, pero que aguanta bien el uso

A simple vista parece una lona sin más, pero esta vela de Livarno ha sido pensada para aguantar el verano sin problema. Está hecha de poliéster, que es lo habitual en este tipo de productos porque combina ligereza con cierta resistencia. Tiene protección UV 60, que se nota cuando el sol aprieta de verdad. No es sólo estar a la sombra, es que la sensación cambia bastante respecto a estar completamente expuesto.

También repele el agua. No es un techo como tal, pero si cae una lluvia corta no tienes que recogerlo corriendo ya que aguanta lo suficiente para el uso normal que se le da. Por otro lado, los bordes vienen reforzados, algo que parece un detalle menor, pero es lo que hace que no se deforme a la mínima o que no pierda tensión con el uso. Ahí es donde muchos productos baratos fallan, y aquí, al menos, está resuelto.

Tamaño, colores y manejo

El tamaño es de unos 3 metros por 2, suficiente para cubrir una mesa, un sofá o una zona donde sentarte tranquilo. No es enorme, pero cumple bien para terrazas o balcones normales. Se puede elegir entre beige y gris oscuro, dos colores bastante neutros que no llaman la atención ni desentonan con lo que ya tengas fuera. Otro punto que juega a favor es el peso ya que no llega a dos kilos, así que se maneja fácil. Se monta, se quita y se guarda sin esfuerzo, que al final es lo que buscas cuando no quieres algo fijo.

Un producto que arrasa en el bazar online de Lidl

Sin duda alguna, la vela de Livarno es de los mejores productos que tiene Lidl actualmente en su bazar online y también, de los más vendidos. Por 16,99 euros tienes una solución rápida para algo muy típico en verano: el sol pegando de lleno donde quieres estar. Y eso, aunque parezca básico, es justo lo que mucha gente necesita. Además, no todo el mundo quiere instalar un toldo de verdad. Ya sea por dinero, por pereza o porque vive de alquiler, este tipo de opciones encajan mejor.

Y luego está lo que dicen quienes ya lo han comprado. El 97% lo recomienda, y le dan 4,7 estrellas sobre 5 en la web de Lidl y eso pesa bastante cuando alguien está dudando si merece la pena o no. Al final, no es un producto espectacular ni pretende serlo. Pero hace lo que tiene que hacer, se coloca en minutos, cuesta poco, y lo esencial evita tener que estar bajo el sol.