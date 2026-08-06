¿A quién pertenece el condado de la Almudena? El titulo nobiliario español que creó el rey Alfonso XIII de España

Muchos de los títulos de la nobleza española acumula siglos y siglos de historia, pero lo cierto es que también los hay que son algo más recientes, y nacieron, simplemente, como una forma de reconocimiento por parte del rey. Es el caso del condado de la Almudena, que Alfonso XIII creó a principios del siglo XX y que todavía sigue existiendo hoy en día, pero ¿Quién es actualmente el Conde de la Almudena y por qué este título se llama así?.

El nombre suele sonar por su relación con la Catedral de la Almudena, en Madrid. Pero lo cierto es que detrás no hay una historia de guerras ni de grandes méritos militares, sino algo mucho más sencillo que tiene que ver con la buena relación entre el mencionado monarca y una familia muy influyente de la época. De este modo, y con el paso del tiempo, el título se ha ido transmitiendo dentro de esa misma familia. Y aunque no es especialmente conocido, sigue generando curiosidad, sobre todo por saber quién lo tiene ahora y por qué se creó en su momento.

¿Quién es el actual conde de la Almudena?

El condado de la Almudena pertenece actualmente a Gustavo Acero de Cubas, que ostenta el título desde el año 2005 según podemos leer en Wikipedia. Lo recibió tras la cesión de su madre, María del Pilar de Cubas y Escribano, quien había sido la IV condesa durante años.

El título no ha salido nunca del mismo entorno familiar desde su creación. Todo empezó en 1912, cuando Alfonso XIII decidió concedérselo a María de la Encarnación de Urquijo y Ussía. A partir de ahí, fue pasando a sus descendientes sin que nada cambiara. Primero lo heredó su hijo, Francisco de Cubas y Urquijo, después su nieto, Gustavo de Cubas y Gerdtzen, y más tarde su bisnieta, María del Pilar de Cubas. Finalmente, el título llegó al actual conde, el quinto, que es quien lo mantiene hoy en día.

Como ocurre con el resto de títulos nobiliarios en España, su valor es únicamente simbólico. No implica privilegios ni funciones, pero sí mantiene un peso histórico y social dentro de la tradición nobiliaria.

¿Por qué creó Alfonso XIII el condado de la Almudena?

El condado de la Almudena se creó el 13 de junio de 1912 por iniciativa de Alfonso XIII. Lo llamativo es que no responde a los motivos habituales de la época, ya que no estuvo relacionado ni con méritos políticos ni con campañas militares. Todo gira en torno a Estanislao de Urquijo y Ussía, III marqués de Urquijo y padre de la primera condesa. Era un banquero de gran peso en aquellos años y, además, tenía un papel clave en la gestión del patrimonio personal del rey.

Alfonso XIII confiaba plenamente en él. Tanto, que decidió reconocer esa relación con un título nobiliario. Pero en lugar de otorgárselo directamente, optó por concedérselo a su hija, María de la Encarnación de Urquijo. Este detalle no es menor si bien en aquella época era bastante habitual evitar acumular demasiados títulos en una sola persona, sobre todo si ya tenía uno de gran relevancia, como era el marquesado de Urquijo. Así que el rey encontró una forma de premiar a la familia sin romper ese equilibrio.

¿Por qué se llama condado de la Almudena?

El nombre del condado como cabría esperar, está directamente vinculado a la Catedral de la Almudena de Madrid, uno de los edificios más representativos de la capital y con una relación muy estrecha con la familia de la primera condesa. Ese vínculo nace a través del matrimonio de María de la Encarnación de Urquijo con Francisco de Cubas y Erice. El padre de este último, Francisco de Cubas y González-Montes, fue el arquitecto que impulsó el proyecto de la catedral, por lo que la familia tenía una conexión directa con la construcción del templo desde sus inicios.

En otras palabras, no se trataba de un nombre elegido al azar o por simple referencia geográfica, sino de algo que tenía un significado claro dentro del entorno familiar. La Almudena formaba parte de su historia y de su entorno más cercano y a esto se suma un hecho que marcó especialmente a la familia. En 1911, apenas un año antes de la creación del condado, falleció la hija del matrimonio con solo 18 años. Fue enterrada en la cripta de la Catedral de la Almudena, lo que reforzó todavía más el vínculo personal con ese lugar.

Por eso, el nombre del título suele interpretarse como algo más que una simple referencia a Madrid. También refleja una conexión emocional con la catedral y con un momento muy concreto en la vida de la familia. Con el paso del tiempo, el condado ha permanecido dentro de esa misma línea familiar. En la actualidad lo ostenta Gustavo Acero de Cubas, manteniendo un título que, aunque no es de los más conocidos, tiene un origen muy concreto y ligado a una historia personal bastante clara.