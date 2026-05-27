Historia de la Catedral de la Almudena: por qué tardó 110 años en construirse y su relación con los papas

Hay edificios que parecen haber estado siempre ahí. La Catedral de la Almudena da un poco esa sensación cuando uno pasea por la plaza frente al Palacio Real. Encaja en el paisaje madrileño con tanta naturalidad que cuesta imaginar que, en realidad, su historia fue larguísima, accidentada y bastante menos lineal de lo que podría parecer.

Porque no, la gran catedral de Madrid no surgió de un proyecto ejecutado con precisión y terminado según calendario. Más bien todo lo contrario.

La Almudena tardó más de un siglo en completarse. Aproximadamente 110 años desde que arrancó la idea con intención real hasta que quedó oficialmente consagrada. Y por el camino pasó prácticamente de todo: cambios políticos, falta de dinero, redefiniciones arquitectónicas, conflictos nacionales y una guerra civil que congeló medio país.

Pocas construcciones en España condensan tan bien la sensación de proyecto eterno.

Y luego está el detalle que la hace todavía más singular: fue consagrada por un Papa, algo bastante poco habitual. Primero Juan Pablo II dejó su huella en 1993 y ahora, en 2026, la catedral vuelve a aparecer en el mapa internacional con la visita del Papa León XIV.

La extraña ausencia de una catedral en la capital de España

Esto siempre llama la atención cuando se cuenta. Madrid llevaba siglos siendo capital política de España, pero no tenía catedral propia.

Suena raro. Porque uno tiende a pensar que cualquier capital importante tendría automáticamente su gran sede episcopal monumental. Pero la historia no siempre sigue la lógica moderna.

La explicación está en la organización eclesiástica tradicional. Aunque Felipe II estableció la capitalidad en Madrid en el siglo XVI, desde el punto de vista religioso la ciudad seguía dependiendo de Toledo. El peso eclesiástico histórico de Toledo era enorme y esa estructura no cambió simplemente porque cambiara el centro político del país.

El impulso definitivo del siglo XIX

La idea de construir una catedral madrileña empezó a consolidarse seriamente en el siglo XIX. En 1879 tomó verdadero cuerpo. El proyecto recibió un impulso claro bajo Alfonso XII, muy vinculado también a la devoción hacia la Virgen de la Almudena, figura profundamente arraigada en la identidad madrileña.

Aquí conviene entender algo: no era simplemente levantar una iglesia grande. Era una cuestión simbólica.

Las obras empiezan… y ya aparecen los problemas

La primera piedra se colocó oficialmente en 1883. Aquel momento parecía el inicio claro de una nueva etapa para Madrid. Por fin arrancaba el proyecto. El arquitecto encargado fue Francisco de Cubas, marqués de Cubas, una figura relevante del panorama arquitectónico español.

Su propuesta inicial seguía una lógica bastante reconocible para la época: neogótico. No era casual. Las grandes catedrales europeas evocaban verticalidad, solemnidad y tradición. Apostar por ese estilo encajaba perfectamente con la idea de construir un templo monumental con aire histórico.

Pero desde el principio hubo un problema bastante prosaico. El dinero. Como ocurre con más frecuencia de la deseable en proyectos gigantescos, la financiación no siempre acompañaba la ambición.

Una obra atrapada por la historia española

Si solo hubiera sido una cuestión presupuestaria, probablemente la Almudena habría tardado bastante menos. Pero España no atravesó precisamente décadas tranquilas.

Cambios de régimen, crisis políticas, convulsiones sociales, transformaciones institucionales…Y luego la Guerra Civil. Ese conflicto no solo paralizó la construcción de la catedral, paralizó media vida nacional.

Después vino la posguerra, con sus propias limitaciones materiales y prioridades completamente distintas.

Finalmente, el tramo definitivo se aceleró en las últimas décadas del siglo XX. Y en 1993 llegó el gran momento.

El extraño caso de una catedral con personalidad partida

Aquí aparece uno de los rasgos más curiosos del edificio. La Almudena no mantiene una coherencia arquitectónica total porque, sencillamente, nació en una época y terminó en otra completamente distinta.

El diseño inicial neogótico fue evolucionando. O dicho más claramente: se cambió de rumbo. El motivo principal tenía bastante lógica urbanística. La catedral está justo frente al Palacio Real, un entorno de estética claramente neoclásica y monumental. Mantener una fachada neogótica radical quizá habría generado un choque visual extraño. Así que el exterior fue adaptándose hacia un lenguaje más clasicista.

Hay quien considera esa mezcla una riqueza visual interesante. Otros creen que refleja demasiado bien una obra construida a trompicones.

La Virgen que da nombre a la catedral

No se puede hablar de la Almudena sin hablar de la Virgen. La Virgen de la Almudena es la patrona de Madrid y una figura profundamente integrada en la memoria religiosa de la ciudad.

Su nombre procede del árabe al-mudayna, relacionado con fortificación o recinto amurallado.

Juan Pablo II y una consagración poco común

El 15 de junio de 1993, Juan Pablo II consagraría de forma oficial la Catedral de la Almudena.

Que un Papa consagre personalmente una catedral no es algo rutinario. Tiene un enorme peso simbólico. El acto reunió a los Reyes de España, autoridades eclesiásticas y una enorme expectación pública.

La relación especial con los papas

Desde aquella consagración, la Almudena quedó inevitablemente asociada a las visitas papales. Juan Pablo II no fue un visitante cualquiera. Su figura marcó profundamente la relación entre España y el Vaticano durante décadas.

Ejunio de 2026, el Papa León XIV ha incluido la Almudena dentro de su visita apostólica a España.

Eso devuelve a la catedral protagonismo internacional.

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