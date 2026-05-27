Audiencias ayer, 26 de mayo, de ‘El Hormiguero’, ‘La Revuelta’ y ‘Horizonte’

La noche del martes vuelve a dejar claro que Cuatro está viviendo un momento dulce en audiencias, siendo Nacho Abad e Iker Jiménez los responsables de estos grandes datos de la segunda cadena de Mediaset. Tanto es así que ya supera en seis décimas de audiencia a laSexta, su mayor rival, que, pese a los estrenos recientes en sus noches, no ha conseguido que ninguno enamore a la audiencia. Sin ir más lejos, Marc Giró y su Cara al show se estrellan sin conseguir llegar al 5 % de media, datos insostenibles para un fichaje anunciado a bombo y platillo. Analizamos todos los datos de una noche y un día en el que La Revuelta (12.1 %) y El Hormiguero (14.7 %) mantienen distancias, mientras que Horizonte (9.8 %) cede algunas décimas tras su récord del lunes.

Pablo Motos crece el martes 1.4 % respecto al lunes, mientras que David Broncano crece 1.2 % en un día gracias a la visita del futbolista Borja Iglesias. Iker Jiménez y Carmen Porter siguen en grandes datos pese a ceder seis décimas respecto al lunes, pero siguen siendo el programa más visto de Cuatro, superando incluso a First Dates (8.4 %), que se emite en Telecinco.

El Intermedio (7 %) y Cifras y letras (5.9 %) cierran la tabla de audiencias del access prime time.

‘El Hormiguero’: 14.7 % y 1.720.000

‘La Revuelta’: 12.1 % y 1.396.000

‘Horizonte’: 9.8 % y 1.129.000

‘First Dates’: 8.4 % y 977.000

‘El Intermedio’: 7 % y 804.000

‘Cifras y letras’: 5.9 % y 675.000

Audiencias del ‘prime time’: Marc Giró vuelve muy mal y ‘Supervivientes’ lidera

Tras una pausa de una semana por el especial emitido el pasado martes de El Objetivo, Cara al show regresaba a la noche del canal verde, pero sin poder acercarse a su último dato, cuando el pasado 12 de mayo logró un 8.1 % de cuota con Gabriel Rufrián. Este martes no ha podido pasar del 4.5 %, su peor dato hasta la fecha y perdiendo por goleada su particular dueño con Al cielo con ella (8.6 %), que se mantiene en datos habituales en La 1.

Supervivientes (14.5 %) se mantiene líder en la noche del martes con la ceremonia de salvación en la que deja claro que el público tiene a una gran favorita, al menos por ahora. El nuevo capítulo de En tierra lejana consigue un 11.4 %, manteniendo la lealtad de sus espectadores, mejorando una décima respecto al lunes. Eso sí, aunque pierde por goleada en share, apenas le separan 38.000 espectadores del programa de Telecinco. Eso es provocado por el diferente horario de finalización, puesto que la serie de Antena 3 termina mucho antes que la gala de Telecinco.

Código 10 (9.8 %) consigue uno de sus mejores datos de la temporada, rozando el doble dígito en una semana llena de actualidad tras la histórica imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. El programa de Nacho Abad y David Aleman mejora en una semana casi un punto y se suma al buen momento de Cuatro. Por la mañana, Nacho Abad repite su éxito con En boca de todos (9.7 % y 283.000), que se une a Horizonte como referencia informativa diaria de la segunda cadena de Mediaset.