Portugal - República del Congo: a qué hora es y dónde ver gratis por TV en directo el partido del Mundial 2026.

Portugal, que es una de las favoritas para proclamarse campeona del Mundial 2026, debuta frente a República del Congo en el Estadio de Houston en lo que, sin duda, será uno de los partidos más destacados de esta jornada, ya que los lusos necesitan ganar para empezar con buen pie. Te contamos cuándo se juega, a qué hora empieza y cómo ver por televisión todo lo que ocurra en el choque de la jornada 1 del grupo K de la Copa del Mundo.

Portugal – República del Congo del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

La selección de Portugal se estrena en la competición y lo hará enfrentándose a la República del Congo en el partido que corresponde a la jornada 1 del grupo K del Mundial 2026. Los de Roberto Martínez son una de las grandes tapadas en la Copa del Mundo. Es cierto que siempre se tiene en cuenta al combinado luso como candidato a dar la sorpresa, pero el salto de calidad que ha dado su plantilla lleva a los portugueses a estar en las quinielas de conquistar el trofeo, más aún cuando se trata de la última oportunidad de Cristiano Ronaldo para ganarlo.

La FIFA programó este vibrante Portugal – República del Congo correspondiente a la jornada 1 del grupo K del Mundial 2026 para este miércoles 17 de junio. El choque que disputarán los lusos y los africanos fue fijado en el horario de las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que todo pueda transcurrir con total normalidad en la previa entre los aficionados para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Estadio de Houston.

Dónde ver en directo gratis el Portugal – República del Congo: canal de TV y cómo ver online

RTVE y Dazn son los dos medios de comunicación que tienen los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país los encuentros que se disputen en la Copa del Mundo, pero hay que aclarar que el ente público sólo tiene un choque al día y los de la selección española y el operador privado, que es de pago, ofrecerá íntegramente toda la competición. El Portugal – República del Congo de la jornada 1 del grupo K del Mundial 2026 se va a poder ver por televisión en directo a través de Dazn, por lo que no se podrá ver gratis ni en abierto lo que suceda en el Estadio de Houston.

Todos los aficionados a la Copa del Mundo que quieran ver este partidazo en directo en streaming y en vivo online que es el Portugal – República del Congo de la jornada 1 del grupo K del Mundial 2026 van a poder hacerlo mediante la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero esta plataforma también ofrecerá su página web a todos sus clientes para que accedan a ella con un ordenador y puedan disfrutar de lo que suceda en el Estadio de Houston de una manera cómoda y sencilla.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información diaria sobre todo lo que suceda en la Copa del Mundo, donde tenemos un enviado especial cubriendo este evento, en el que prestaremos especial atención a la selección española. Vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Portugal – República del Congo de la jornada 1 del grupo K del Mundial 2026 y una vez acabe el choque publicaremos la crónica.

Dónde escuchar por radio en directo el Portugal – República del Congo

Por otro lado, los aficionados a este deporte que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este choque de la jornada 1 del grupo K del Mundial 2026 podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE podrían conectar con el Estadio de Houston y así contar el minuto a minuto del Portugal – República del Congo.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Portugal – República del Congo?

El Estadio de Houston, conocido también como NRG, está situado en la ciudad del mismo nombre y será el escenario donde se jugará este Portugal – República del Congo de la jornada 1 del grupo K del Mundial 2026. Este recinto deportivo fue inaugurado en 2002 y tiene capacidad para recibir a algo más de 72.000 espectadores, por lo que se espera un gran ambiente para el debut del combinado que lidera Cristiano Ronaldo.

La FIFA designó al árbitro catarí Abdulrahman Al-Jassim para que dirija la contienda Portugal – República del Congo de la jornada 1 del grupo K del Mundial 2026. Este colegiado se convirtió en internacional en 2013 y ya fue asistente en 2018 en Rusia y ya estuvo sobre el terreno de juego en 2022 en la Copa del Mundo que se celebró en su país.