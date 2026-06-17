Portugal – República del Congo, en directo hoy: dónde ver por TV y online, alineaciones y estadísticas en vivo gratis el partido del Mundial 2026

Todo preparado ya en el Estadio de Houston para que Portugal y República del Congo se midan en este partidazo de la jornada 1 del grupo K del Mundial 2026, donde protagonizarán un choque bastante llamativo para todos los espectadores. Los lusos parten como grandes favoritos para llevarse los tres puntos y arrancar con buen pie en este cuadro en el que también Uzbekistán y Colombia, rivales que, a priori, debería superar el conjunto que lidera Cristiano Ronaldo. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto todo lo que suceda en este emocionante Portugal – República del Congo.

Portugal – República del Congo, en directo

Así va el Mundial 2026

Hoy se llega al final de la primera jornada en el Mundial 2026 y hasta el momento se ha producido alguna sorpresa, pero no tantas. Francia, Argentina y Alemania cumplieron ganando, mientras que España, Holanda o Brasil no pasaron del empate ante Cabo Verde, Japón y Marruecos respectivamente. Veremos que hace Portugal contra la República del Congo, pero también habrá que estar atentos al encuentro que se juega inmediatamente después, ya que hay un duelo apasionante con Inglaterra y Croacia viéndose las caras en el Estadio de Dallas.

Portugal, la gran tapada

Mucho se ha hablado sobre selecciones como España, Argentina, Alemania, Inglaterra o Brasil como para ganar el Mundial 2026, pero los aficionados no meten tanto a Portugal en las quinielas para conquistar esta Copa del Mundo. Y es que si miramos a la plantilla con la que cuenta Roberto Martínez para este torneo vemos una lista de jugadores del más alto nivel que tienen, sin duda, la capacidad para salir campeones dentro de un mes en Nueva York. Y es que para muchos, la convocatoria del combinado luso es la mejor que han presentado en los últimos años.

Partidazo en Houston

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Portugal – República del Congo que corresponde a la jornada 1 del grupo K del Mundial 2026. El Estadio de Houston, en Estados Unidos, acoge este partidazo entre dos combinados que saldrán al terreno de juego con la clara intención de estrenarse en esta Copa del Mundo con un triunfo, aunque saben que va a ser necesario que lo den todo sobre el terreno de juego.