Portugal – República del Congo, en directo hoy: dónde ver por TV y online, alineaciones y estadísticas en vivo gratis el partido del Mundial 2026
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Portugal - República del Congo del Mundial 2026
Selección de Portugal para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas...
Selección de República del Congo para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas...
Todo preparado ya en el Estadio de Houston para que Portugal y República del Congo se midan en este partidazo de la jornada 1 del grupo K del Mundial 2026, donde protagonizarán un choque bastante llamativo para todos los espectadores. Los lusos parten como grandes favoritos para llevarse los tres puntos y arrancar con buen pie en este cuadro en el que también Uzbekistán y Colombia, rivales que, a priori, debería superar el conjunto que lidera Cristiano Ronaldo. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto todo lo que suceda en este emocionante Portugal – República del Congo.
Portugal – República del Congo, en directo
Así va el Mundial 2026
Hoy se llega al final de la primera jornada en el Mundial 2026 y hasta el momento se ha producido alguna sorpresa, pero no tantas. Francia, Argentina y Alemania cumplieron ganando, mientras que España, Holanda o Brasil no pasaron del empate ante Cabo Verde, Japón y Marruecos respectivamente. Veremos que hace Portugal contra la República del Congo, pero también habrá que estar atentos al encuentro que se juega inmediatamente después, ya que hay un duelo apasionante con Inglaterra y Croacia viéndose las caras en el Estadio de Dallas.
Portugal, la gran tapada
Mucho se ha hablado sobre selecciones como España, Argentina, Alemania, Inglaterra o Brasil como para ganar el Mundial 2026, pero los aficionados no meten tanto a Portugal en las quinielas para conquistar esta Copa del Mundo. Y es que si miramos a la plantilla con la que cuenta Roberto Martínez para este torneo vemos una lista de jugadores del más alto nivel que tienen, sin duda, la capacidad para salir campeones dentro de un mes en Nueva York. Y es que para muchos, la convocatoria del combinado luso es la mejor que han presentado en los últimos años.
Partidazo en Houston
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Portugal – República del Congo que corresponde a la jornada 1 del grupo K del Mundial 2026. El Estadio de Houston, en Estados Unidos, acoge este partidazo entre dos combinados que saldrán al terreno de juego con la clara intención de estrenarse en esta Copa del Mundo con un triunfo, aunque saben que va a ser necesario que lo den todo sobre el terreno de juego.
A qué hora es el Portugal – República del Congo
Recordamos que el Portugal – República del Congo del Mundial 2026 comenzará en el horario español a las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Ya no queda casi nada para que ruede el balón en el Estadio de Houston.
Alineación de República del Congo
Y compartimos con ustedes el once con el que saldrá el combinado africano. Esta es la alineación oficial de la República del Congo contra Portugal hoy: Mpasi; Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bakambu, Wissa.
Alineación oficial de Portugal
Ya tenemos el once escogido por Roberto Martínez para intentar debutar en este Mundial 2026 con victoria. Esta es la alineación oficial de Portugal hoy contra República del Congo: Diogo Costa; Cancelo, Araújo, Veiga, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves; Bernardo Silva, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.
Todo listo
Está todo preparado en el Estadio de Houston para que comience este partidazo del Mundial 2026 en el que debutan Portugal y República del Congo.
Dónde ver por TV el Portugal – República del Congo
Este partidazo del Mundial 2026 entre Portugal y la República del Congo se podrá ver por televisión en directo a través del canal de pago Dazn. En OKDIARIO podrás seguir gratis y en streaming y en vivo online todo lo que suceda en Houston.