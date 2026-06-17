Portugal – Congo, en directo: cómo va, goles, marcador y dónde ver en vivo online gratis del partido del Mundial 2026 hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Portugal - República del Congo del Mundial 2026
Selección de Portugal para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas...
Selección de República del Congo para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas...
Alineación de Portugal contra RD Congo: Cristiano lidera un once con el madridista Bernardo Silva
Todo preparado ya en el Estadio de Houston para que Portugal y República del Congo se midan en este partidazo de la jornada 1 del grupo K del Mundial 2026, donde protagonizarán un choque bastante llamativo para todos los espectadores. Los lusos parten como grandes favoritos para llevarse los tres puntos y arrancar con buen pie en este cuadro en el que también Uzbekistán y Colombia, rivales que, a priori, debería superar el conjunto que lidera Cristiano Ronaldo. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto todo lo que suceda en este emocionante Portugal – República del Congo.
Portugal – República del Congo, en directo
Así va el Mundial 2026
Hoy se llega al final de la primera jornada en el Mundial 2026 y hasta el momento se ha producido alguna sorpresa, pero no tantas. Francia, Argentina y Alemania cumplieron ganando, mientras que España, Holanda o Brasil no pasaron del empate ante Cabo Verde, Japón y Marruecos respectivamente. Veremos que hace Portugal contra la República del Congo, pero también habrá que estar atentos al encuentro que se juega inmediatamente después, ya que hay un duelo apasionante con Inglaterra y Croacia viéndose las caras en el Estadio de Dallas.
Portugal, la gran tapada
Mucho se ha hablado sobre selecciones como España, Argentina, Alemania, Inglaterra o Brasil como para ganar el Mundial 2026, pero los aficionados no meten tanto a Portugal en las quinielas para conquistar esta Copa del Mundo. Y es que si miramos a la plantilla con la que cuenta Roberto Martínez para este torneo vemos una lista de jugadores del más alto nivel que tienen, sin duda, la capacidad para salir campeones dentro de un mes en Nueva York. Y es que para muchos, la convocatoria del combinado luso es la mejor que han presentado en los últimos años.
Partidazo en Houston
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Portugal – República del Congo que corresponde a la jornada 1 del grupo K del Mundial 2026. El Estadio de Houston, en Estados Unidos, acoge este partidazo entre dos combinados que saldrán al terreno de juego con la clara intención de estrenarse en esta Copa del Mundo con un triunfo, aunque saben que va a ser necesario que lo den todo sobre el terreno de juego.
Min 50
¡Fuera de juego!
Paradón de Diogo Costa ante un disparo de Bakambu que iba directo al fondo de la portería. Finalmente se señaló posición antirreglamentaria del delantero del Betis.
Min 48
¡Se marchó fuera!
Buen movimiento de Pedro Neto. Centró al segundo palo y salió mal el guardameta congoleño. Coinceiçao no llegó a rematar en condiciones y el cuero se marchó fuera. Reclamó penalti, pero no hubo nada.
¡Comienza el segundo tiempo!
En marcha de nuevo la segunda mitad en Houston. ¡Le tocó sacar a la República del Congo! Hizo un cambio Portugal. Bernardo Silva se quedó en el banquillo y entró Coinceiçao.
La segunda mitad
Por delante tenemos 45 minutos en los que puede ocurrir de todo. Portugal, sin duda, es una de las favoritas para ganar el Mundial 2026 y se adelantó rápidamente hoy con un gol de Joao Neves, pero los congoleños empataron la contienda en la última jugada del primer tiempo.
Bernardo Silva
El extremo recién fichado por el Real Madrid está siendo titular hoy con Portugal contra RD Congo. Todo lo que debes saber sobre Bernardo Silva.
¡Descanso!
Terminó el primer tiempo en Houston. Empatan Portugal y RD Congo 1-1.
Min 90+5
¡GOOOL DE RD CONGO!
¡GOOOL DE RD CONGO! ¡GOOOL DE WISSA! Se tardó en sacar el córner porque Mbemba se dolía en el suelo. El cuero fue al área y ahí apareció el atacante para meter la cabeza casi sin oposición y poner las tablas.
Min 90+3
¡Lo intentó el Congo!
Disparo desde fuera del área de Moutoussamy que desvía Vitinha. En el córner despejó la zaga en el primer palo, pero los africanos forzaron otro saque de esquina…
Min 45
Tiempo añadido
Se jugarán 4 minutos más en este primer tiempo.
Min 44
Muy pocas ocasiones
Siguen pasando los minutos y por ahora ni lusos ni africanos consiguen generar grandes y peligrosas ocasiones de gol.
Min 37
Cómo va el Portugal – RD Congo
Nos empezamos a acercar al descanso y recordamos que Portugal va ganando 1-0 a la República del Congo gracias al gol de Joao Neves. Los lusos marcaron en el único chut a portería que han hecho hasta el momento.
Min 34
Diogo Costa detiene el cuero
Disparo muy fácil de Kayembe, que se topó con un Diogo Costa que estaba atento.
Min 32
Tarjeta amarilla
Ahora la cartulina es para Mbemba, que golpeó con su brazo el rostro de Pedro Neto.
Min 28
¡Mbemba!
Centro de Pedro Neto, que buscaba a Cristiano Ronaldo, pero el zaguero congoleño despejó el cuero. En el córner no consiguieron generar peligro los portugueses, que retrasaron el cuero.
Min 23
Recupera el control Portugal
Después de ese despertar de los congoleños, los de Roberto Martínez se han vuelto a hacer con el control del balón y van moviendo el cuero de lado a lado. ¡Se hace la pausa de hidratación!
Min 18
¡Llegada de Portugal!
Vaya pase en profundidad para Nuno Mendes, pero salió bien Mpasi para meter una mano salvadora. El disparo posterior de Bruno Fernandes fue muy cruzado y se perdió por línea de fondo.
Min 15
¡Bakambu!
Buen movimiento del delantero, pero su disparo lo estrelló en Renato Veiga. En el córner el balón fue por abajo y acabó recuperando el cuero Vitinha.
Min 13
Tarjeta amarilla
Falta de Bernardo Silva y el colegiado le muestra la amarilla al nuevo fichaje del Real Madrid. Llegó bastante tarde.
Min 11
¡Fuera!
Disparo de Wissa desde la frontal del área que se le marcha por pocos centímetros. Ha despertado la República del Congo tras encajar el gol.
Min 6
¡GOOOL DE PORTUGAL!
¡GOOOL DE PORTUGAL! ¡GOOOL DE JOAO NEVES! Centro de Joao Cancelo que se paseó por todo el área chica hasta que despejó como pudo un defensor del Congo. En la segunda jugada llegó un nuevo centro, esta vez desde la izquierda, y el bajito de Portugal, el futbolista del PSG, cabeceó en el punto de penalti para abrir la lata.
Min 3
Posesión de Portugal
Se ha hecho dueña del balón la selección portuguesa. Clamor total en Houston cuando Cristiano Ronaldo tocó el balón.
¡Comienza el Portugal – RD Congo!
Rueda el balón ya en el Estadio de Houston. ¡Sacó de centro el combinado luso!
Los himnos
Llega el momento en el que empiezan a escucharse los himnos nacionales en el Estadio de Houston. Primero el de Portugal y después el de República del Congo.
Cristiano Ronaldo vs Leo Messi
Leo Messi se estrenó ayer en el que será el último Mundial del rosarino y también del luso. El argentino se salió con hat-trick y veremos si Cristiano Ronaldo nos devuelve a aquellas míticas épocas en las que el pique entre ellos era máximo. ¿Podrá marcar dos, tres o cuatro goles hoy el de Madeira? En un rato lo veremos.
Dónde ver por TV el Portugal – República del Congo
Este partidazo del Mundial 2026 entre Portugal y la República del Congo se podrá ver por televisión en directo a través del canal de pago Dazn. En OKDIARIO podrás seguir gratis y en streaming y en vivo online todo lo que suceda en Houston.
A qué hora es el Portugal – República del Congo
Recordamos que el Portugal – República del Congo del Mundial 2026 comenzará en el horario español a las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Ya no queda casi nada para que ruede el balón en el Estadio de Houston.
Alineación de República del Congo
Y compartimos con ustedes el once con el que saldrá el combinado africano. Esta es la alineación oficial de la República del Congo contra Portugal hoy: Mpasi; Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bakambu, Wissa.
Alineación oficial de Portugal
Ya tenemos el once escogido por Roberto Martínez para intentar debutar en este Mundial 2026 con victoria. Esta es la alineación oficial de Portugal hoy contra República del Congo: Diogo Costa; Cancelo, Araújo, Veiga, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves; Bernardo Silva, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.
Todo listo
Está todo preparado en el Estadio de Houston para que comience este partidazo del Mundial 2026 en el que debutan Portugal y República del Congo.
Min 52
Providencial el Congo
Córner para Portugal porque tardó mucho en sacar de portería el Congo. Burno Fernandes botó el saque de esquina y un zaguero estuvo rapidísimo para evitar el remate de Cristiano Ronaldo en la jugada ensayada.