Simeone aprieta a Julián Álvarez

Se descuentan los días hasta que concluya el mercado de fichajes y eche el cierre al ‘caso Julián Álvarez’, al menos hasta el verano que viene. El Barcelona se da de plazo esta semana para acercar algún tipo de posturas, de lo contrario, buscará otro delantero en el mercado. El Atlético se mantiene perenne en si opinión y Simeone planifica la temporada con el delantero argentino. Su rango de acción abarca lo deportivo y ahí es donde Julián todavía no está.

No por distracciones, que con el paso de los días está más cerca de cristalizar en continuidad, sino porque todavía le falta, como dice Simeone «un puntito». «Desde lo deportivo, todavía tiene que tener un puntito más para llegar de la mejor manera al domingo. Necesitamos más entrenamientos con él para que esté mejor. Es el mejor jugador ofensivo que tenemos y pensamos en armar un equipo alrededor de él. Trataremos de armar un equipo alrededor de él pensando en su potencial y jerarquía», expresó el Cholo.

El mensaje de Simeone es bidireccional. Aprieta a Julián para que consiga ese puntito que le falta y, al mismo tiempo, halaga su estatus dentro del vestuario. Algo que con los tiempos que corren seguramente agradezca el delantero. Cabe recordar que Julián Álvarez comenzó los entrenamientos en solitario antes de regresar a Madrid. Como finalista del Mundial tuvo más vacaciones y siguió la hoja de ruta del club de comenzar la vuelta al trabajo con ejercicios individuales.

Se reincorporó a la pretemporada rojiblanca el pasado lunes 10 de agosto. Aquel superó las pruebas de esfuerzo físico, pero no se ejercitó junto a sus compañeros hasta el miércoles 12 de agosto. No viajó con el equipo a Marsella para disputar el último entrenamiento y todo apunta a que no será titular contra el Málaga en la primera jornada. Habrá que ver si va convocado. De ser citado, pasará por el escrache del Metropolitano.

En el despacho, la idea se mantiene. «La situación es muy clara, la entidad tomó una decisión que Miguel Ángel (Gil Marín, CEO de la entidad) explicó muy bien. Estamos muy contentos con Julián, desde lo deportivo le ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que nos vuelva a dar lo que nos ha dado en estos dos años, que fue un montón», dijo Simeone durante la pretemporada del Atlético. La respuesta que le ofreció a Julián en privado siguió esa línea.

La conversación entre ambos, lejos de tensiones y tiranteces, se mantuvo en un tono cordial. Simeone le transmitió que, en el apartado deportivo, que es su terreno, le ayudará a crecer individual y así mejorar también el colectivo. Julián sigue con su intención de abandonar el club, pero el Atlético ni ha cambiado ni cambiará su postura. Mantiene la puerta cerrada y cuenta con él para que lidere el proyecto rojiblanco la próxima temporada.