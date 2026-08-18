Simeone habla claro sobre Julián Álvarez: «Cuando el dueño del club se pronuncia así de tajante, no hay más»

Simeone, en el marco del debut del Atlético en Liga, habló de todo. Del Atlético que fue. «No me voy a romper la cabeza buscando otro Griezmann porque no habrá otro igual». Del Atlético de que viene. «Todavía faltan días de mercado de fichajes y no me sorprendería lo que pudiera pasar». Y del Atlético de ahora, eclipsado por el ‘caso Julián Álvarez’. El delantero pidió públicamente salir del club y Gil Marín, CEO del Atlético, le cerró la puerta a las claras.

«Creo que si el dueño del club habla de la manera que habló, no hay más. Es como en los juicios. No ha lugar. Está más que claro lo que expresó. Desde lo deportivo queremos cuidar a la persona para que siga cuidando el nombre que tiene. En este partido no le vemos para participar. Esperamos que en estos cuatro días estemos más cerca de lo que queremos», dijo Simeone.

El Cholo mantiene su rango de acción a su parcela. «Me ocupo de la parte deportiva y de ahí a la personal, que es un chico extraordinario. Hemos hablado como siempre lo hacemos. Entiendo que, desde lo deportivo, todavía tiene que tener un puntito más para llegar de la mejor manera al domingo. Necesitamos más entrenamientos con él para que esté mejor. Es el mejor jugador ofensivo que tenemos y pensamos en armar un equipo alrededor de él», expresó.

Simeone dejó claro que Julián Álvarez no estará disponible para el estreno liguero contra el Málaga y confía en que llegue con más ritmo a la segunda jornada, contra el Villarreal. Será entonces cuando la afición se reencuentre con Julián y pueda expresar su veredicto. «La gente opinará lo que tenga que pensar. Soy muy respetuoso en todos los espacios que nos ha tocado… Griezmann, Diego Costa… hoy Julián. Soy muy respetuoso en todo lo que puedan opinar todos», argumentó Simeone.

La que viene es la primera temporada del Atlético sin Griezmann, que ya golea con el Orlando. «No me voy a romper la cabeza buscando otro jugador como él porque no lo habrá, fue algo increíble, tuvimos un genio durante años. Lo vamos a extrañar, pero bueno, como pasó con muchos futbolistas importantes, nos entenderemos de la mejor manera con los chicos que se suman al equipo», expresó el técnico argentino.

Por último, el técnico argentino se mostró esperanzador con Arnau Ortiz y no entró a valorar si tiene mejor equipo que el curso pasado. «No voy a hacer comparaciones. Entiendo que tenemos que ir ajustando porque muchos chicos han ido llegando al final. Algunos tienen solo nueve días desde que empezaron a entrenar. Esperemos que Arnau tenga la temporada que imaginamos que puede tener», finalizó.