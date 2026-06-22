Julián Álvarez deja claro que quiere irse del Atlético: «Lo mejor es una transferencia, quiero cumplir mi sueño»

Ha estallado el ‘caso Julián Álvarez’, aunque de caso nada porque las intenciones del futbolista están claras. Por si había dudas, las ha disipado el propio Julián tras la victoria de Argentina contra Austria. «Hablé con la gente del club (del Atlético) y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño», detalló. Habló el mudo y dijo lo que pudo. Era el gesto público que esperaban en Barcelona para que la presión sobre el Atlético se elevara exponencialmente.

Julián Álvarez lanzó su bomba incendiaria como si la cosa no fuera con él. «Creo que no es momento para hablar, pero tampoco puedo esconderme», inició. Y es de sobra conocido que un pero invalida la primera parte del enunciado. «Trato de ser una persona honesta. He hablado con toda la gente que tenía que hablar, con toda la gente del club, y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño». Se entiende que su fantasía es vestir de azulgrana.

Las negociaciones entre Barcelona y Atlético estaban encalladas después de que el club catalán ofreciera 100 millones de euros, lejos de los 150 por los que en el Metropolitano meditan vender al argentino. Los puso el Real Madrid, con una oferta más estratégica que otra cosa, pues el propio equipo blanco confiaba en la negativa rojiblanca, pero de paso encareció el fichaje al Barcelona. Porque ahora el Atlético no debería aceptar una cantidad menor.

«Sí, llegó la oferta del Real Madrid de Florentino y ya sabéis lo que se dijo al Real Madrid. Queréis repetir continuamente esto y uno ya se cansa. Julián López es jugador del Atlético, y el que quiera a Julián, que venga, vea el contrato y si le interesa, se lo llevará; y si no le interesa, no se lo llevará. Parece ser que es el rollo del verano. Ya sabéis todos exactamente cómo está la situación», manifestó Enrique Cerezo en tono beligerante hace una semana.

Se espera un verano largo para el Atlético, que tiene la pelota en su tejado después del posicionamiento público de Julián Álvarez. Su postura está clara, no quiere vestirse la rojiblanca de nuevo. Y los intermediarios del Barcelona mantienen conversaciones a diario con el entorno del futbolista. La situación dibuja a un futbolista que no quiere jugar en su club y a otro que anda detrás de él por acoso y derribo. Y solo estamos a mediados de junio. Summer time.