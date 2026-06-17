Enrique Cerezo explota por Julián Álvarez: «Es el rollo del verano, uno ya se cansa»

Verano largo el que se viene en el Atlético de Madrid con el ‘caso Julián Álvarez’, que ni mucho menos está cerrado. De hecho, hasta el 30 de junio no expira ningún contrato, aunque el del argentino con los rojiblancos no vence hasta 2030. Por delante queda un verano agitado en el que el Atlético recibirá ofertas por Julián. De momento ha rechazado la del Real Madrid, que puso 150 millones encima de la mesa. Algo que ha dejado claro Enrique Cerezo durante el Sports Summit Madrid.

«Sí, llegó la oferta del Real Madrid de Florentino y ya sabéis lo que se dijo al Real Madrid. Queréis repetir continuamente esto y uno ya se cansa. Julián López es jugador del Atlético, y el que quiera a Julián López que venga, vea el contrato y si le interesa, se lo llevará; y si no le interesa, no se lo llevará. Parece ser que es el rollo del verano. Ya sabéis todos exactamente cómo está la situación», manifestó Enrique Cerezo en tono beligerante.

«Es un jugador del Atlético de Madrid y creo que será un jugador del Atlético de Madrid. Y si no, el que quiera que venga y vea el contrato. Nosotros no tenemos constancia, te lo vuelvo a repetir. Nosotros no tenemos ninguna constancia, nosotros tenemos un contrato con el jugador y si alguien le quiere, que venga, que hable y se le enseñará el contrato. Y si le interesa, se marchará. Que ya está bien de la historia de Julián López. Julián López es jugador del Atlético de Madrid. ¿Está claro? Pues ya está. El día que no lo sea, ya lo sabréis», añadió.

Ataque en redes sociales por Julián Álvarez

La respuesta inmediata del Atlético a la oferta del Real Madrid fue a través de las redes sociales, el jardín comunicativo de los rojiblancos. «Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada», señalan desde el Atlético. El conjunto rojiblanco también ha atacado a los madridistas, dejando claro que esas buenas relaciones de las que hablaban en el comunicado en el que decían que la oferta por Julián ha sido rechazada no existen. «Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el Barcelona».