La reflexión de Viktor Frankl, filósofo, sobre la felicidad: «El sentido de la vida no se está en la felicidad, sino en la realización de una tarea significativa»

El sentido de la vida no se encuentra en la felicidad, sino en la realización de una tarea significativa. Esta es la reflexión de Viktor Frankl, filósofo austríaco, sobre la felicidad. Este psiquiatra cambió por completo la manera de ver el mundo de millones de personas con unos libros que ponen los pelos de punta y que escribió después de una experiencia que lo cambiaría a él y a la humanidad por completo. Estuvo preso en un campo de concentración en el que murió toda su familia.

Durante los años que trabajó de sol a sol, comiendo lo mínimo y viviendo como un ser que no parecía humano, fue capaz de gestar una filosofía propia. Nos demostró que la capacidad humana va más allá de cualquier límite y que es el propio ser humano el que se convierte en fuente de una serie de elementos que debemos tener en consideración. Es hora de conocer un poco mejor qué nos dice este experto que, sin duda alguna, acabaría siendo el que nos marcará de cerca, con ciertas novedades en estos momentos en los que cada pequeño gesto cuenta.

El sentido de la vida no se encuentra en la felicidad sino en la realización

Tener un objetivo en mente, puede acabar siendo lo que nos mantenga en plena forma. Por lo que, hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar algunos procesos que son totalmente inesperados. Es momento de apostar por lo que realmente cada pequeño gesto puede ser esencial.

Es la felicidad que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un motivo que puede ser esencial. Un cambio de ciclo que hasta el momento nadie hubiera podido imaginar. Estaremos muy pendientes de un cambio que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede ser esencial.

Estos días en los que tocará conocer en primera persona un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Es hora de poner en práctica un giro radical que puede ser esencial en estos días en los que cada proceso puede ser esencial.

La manera de afrontar los cambios y las situaciones que llegan de forma inesperada es un plus. Frankl fue capaz de sobrellevar la peor de las situaciones posibles con una reflexión final que lo cambia todo, el amor y tener un motivo para vivir, hace que superemos cualquier reto.

Viktor Frankl, filósofo austriaco, reflexiona sobre la felicidad

Esta reflexión sobre la felicidad de Viktor Frankl puede cambiarlo todo, en especial, si tenemos en cuenta lo que puede pasar en unas jornadas en las que podemos tener que enfrentarnos a cualquier reto. Cada paso cuenta y puede acabar de darnos ese punto de partida que quizás hasta el momento no sabíamos que podría ser una realidad.

Con su experiencia en un campo de concentración nos lanzó una serie de enseñanzas que hoy en día siguen vigentes y merece la pena que tengamos en consideración.