Rectificación Javier Tebas Medrano: «Las fotos de la reunión en la que Tebas dio luz verde a más filtraciones tras los pinchazos a Rubiales»

Rectificación requerida por D. Javier Tebas Medrano sobre el artículo “Las fotos de la reunión en la que Tebas dio luz verde a más filtraciones tras los pinchazos a Rubiales”. En relación con el citado artículo publicado el día 2 de junio de 2022 en este medio digital, y cuya autoría corresponde a D. Alfonso Egea y D. Alejandro Entrambasaguas, D. Javier Tebas Medrano manifiesta, en primer lugar, que por su persona ni se ha dado, ni dejado de dar, luz verde a filtración alguna.

Que su plan para la tarde del día 28 de mayo era atender a la petición de reunión propuesta por D. Miguel María García Caba, Vice-secretario General de la Real Federación Española de Fútbol, dado que éste le quería denunciar acoso y corrupción en el seno de la RFEF, siendo este el espíritu de la reunión, aún cuando el artículo le conceda otro.

Que ni es obvio ni obligatorio, que se deba acudir de forma instantánea a los Juzgados tras obtener informaciones verbales sobre irregularidades en el seno de la Real Federación Española de Fútbol.

Que lo que realmente sucedió en esa reunión en que D. Miguel María García Caba efectuó distintos comentarios en relación con asuntos tales como la Supercopa; del viaje del Sr. Rubiales a Nueva York; del Juez de lo mercantil Sánchez Magro; de la venta del Córdoba; del caso Fuenlabrada, de D. David Aganzo, de la retribución por vivienda del Sr. Rubiales, y de las grabaciones efectuadas a autoridades públicas, en su mayor parte también omitidos en el artículo periodístico.

Que de las palabras “A ver, para ir más rápido: si quieres ir por Alejandro Blanco es un elemento a matar porque es la mano que le está salvando el culo… porque tiene buena relación con el presidente del Gobierno” no se infiere que Javier Tebas Medrano tuviera parte en actuación alguna frente al Presidente de la RFEF, y mucho menos que resulte responsable de efectivas publicaciones periodísticas relativas a D. Alejandro Blanco”.