Madrid despliega el mayor operativo de su historia contra los incendios: «Ni un solo herido grave entre 1.300 atendidos»

La Comunidad de Madrid ha activado el mayor dispositivo de su historia para combatir los incendios que desde hace días afectan a la Sierra Oeste, movilizando de forma inmediata todos los recursos humanos y materiales del Plan Infoma 2026. Esta campaña cuenta con un incremento del 2,3% en profesionales desplegados y un 3,5% más de inversión respecto al año anterior, lo que sitúa a Madrid como la región de Europa que más invierte por hectárea en la lucha contra el fuego.

El Gobierno regional ha habilitado en tiempo récord 19 puntos de acogida en 15 municipios, donde han sido atendidos cerca de 2.500 madrileños afectados por el incendio. A ello se suman cinco oficinas móviles de atención al ciudadano, desplegadas para prestar ayuda y asistencia psicológica a los vecinos desalojados.

Paralelamente, la red sanitaria ha sido reforzada con 800 camas hospitalarias disponibles ante posibles derivaciones o evacuaciones, mientras 400 profesionales sanitarios y más de 150 ambulancias han permanecido movilizados durante toda la emergencia. Según la Comunidad de Madrid, de las 1.300 personas atendidas, ninguna ha sufrido heridas de carácter grave, un dato que el Gobierno regional presenta como prueba de la eficacia del dispositivo desplegado.

La Comunidad ha mantenido además un seguimiento permanente de residencias de mayores y centros de atención social, con traslados activados desde el primer momento del incendio. Más de 2.500 personas han sido atendidas en este ámbito, y se ha puesto en marcha la dispensación farmacéutica a domicilio en los municipios afectados.

Para las evacuaciones se activó de inmediato un dispositivo de autobuses que ha llegado a movilizar 85 autocares, utilizados por 8.000 personas durante los días más críticos del incendio.

El Gobierno regional ha anunciado también una partida de un millón de euros en ayudas de emergencia destinadas a los ganaderos que han visto afectada su actividad por el fuego, así como un plan de recuperación integral para 100 kilómetros de carreteras autonómicas dañadas por las llamas, con el objetivo de restablecer cuanto antes la normalidad en las comunicaciones de la zona.