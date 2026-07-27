Vecinos del Tiétar denuncian la falta de medios de la UME y se niegan a salir de sus pueblos: «No hacen nada»

Vecinos del Valle del Tiétar rodeados por los incendios de Madrid y Burgohondo (Ávila) están denunciando en prensa y redes sociales la falta de medios que tienen los soldados de la UME para combatir el fuego y, particularmente, la ausencia de militares en las primeras horas decisivas de este fin de semana pasado. Según ellos, la falta de efectivos y de medios terrestres de la UME ha llevado al Gobierno a la «solución fácil de evacuar los pueblos para curarse en salud, dejando que se quemen los bosques», como nos comenta una alcaldesa de la zona. Muchos lugareños se han negado a abandonar sus pueblos pese a la insistencia de la Guardia Civil y el riesgo de afrontar importantes multas y se han organizado en cuadrillas con tractores y excavadoras para abrir cortafuegos y evitar que las llamas sigan quemando los montes y se acerquen a sus granjas, explotaciones y casas.

Aseguran que los soldados de la UME «no hacen nada» porque, según les han contado, tienen órdenes de proteger, sólamente, los núcleos de población dada la falta de efectivos. «Tienen órdenes de retirada», cuentan los vecinos. No entienden que, mientras ellos abren cortafuegos y atajan las llamas, las unidades de la UME permanezcan en las carreteras locales o comarcales «esperando el fuego».

La voz de alarma la da una vecina de Casillas que se acerca a la cámara de OKDIARIO en el Centro de Mando de Navalcarnero. Se llama Sonsoles. Apenas puede articular palabra. Está hablando con los vecinos del pueblo que se han quedado allí, solos, luchando contra el fuego. Pide llorando «¡ayuda a quien sea!». Denuncia que «por allí no ha aparecido, ni un helicóptero ni un hidroavión» y que están sólos contra el fuego: «La alcaldesa se ha quedado también. No abandona el pueblo». Está desesperada: «Necesitamos ayuda como sea. Tienen que mandar algo. Están solos con un bulldózer. Llevan tres días y están agotados intentando que el fuego no queme las casas». Y se lamenta: «No se puede desalojar a los vecinos y evacuar el pueblo y luego no mandar ayuda».

«Los de la UME parados»

El sábado se hace viral el vídeo de un camión de la UME saliendo de Sotillo de la Adrada. Un vecino les pregunta: «¿Sois el retén que estábais ahí arriba en la línea [de fuego]?». El soldado abre la puerta y contesta que sí y que arriba ya no queda nadie de la UME. El vecino, indignado, sobre el suelo lleno de cenizas, se pone delante del camión y les grita señalando hacia el fondo: «¡Mirad dónde están las llamas. Es allí y os vais!». Y le sale del alma: «Esto es la UME. ¡La madre que os parió!».

En Higuera de las Dueñas, al sur de Sotillo de la Adrada, un grupo de vecinos también se graba el sábado mientras hacen cortafuegos con tractores y excavadoras sin ayuda de nadie: «Aquí estamos la gente y las cuadrillas de La Higuera haciendo un cortafuegos en el Cerro Moro y el Picajoso para que no se nos suba para arriba». Y se queja: «Y, mientras, los de la UME están ahí metidos en los camiones. Y los dos camiones parados».

En otro vídeo, un vecino graba en pleno monte «a los 50 ó 100 que nos hemos quedado» apagando el fuego con sus propios medios para que no llegue al pueblo: «Aquí estamos sin la UME ni su p… m… . Se nos quemará el pueblo pero no será por nosotros porque vamos a intentarlo todo lo que podamos». Suenan motosierras. Están talando para hacer un cortafuegos, mientras dan garrotazos a una fina línea de llamas que no ha llegado a las copas de los pinos sino que se mantiene en superficie.

Ya de noche, un hombre con voz de anciano se lamenta de que los de la UME «estén en el parque [de bomberos] tocándose las pelotas» y exclama: «Ahí hay un camino, esto lo apago yo si tuviera una manguera». Cuenta que tienen las llamas a cien metros de sus casas y no entiende nada: «Pero si esto con una manguera se apaga». Alguien le grita para que salga de ahí.

«Muchas gracias por nada»

Un vecino de Casillas se graba en la oscuridad de su pequeño pueblo vacío en la noche del sábado al domingo. Está rodeado de humo. El Mando Único del Gobierno ha ordenado evacuarlo. De los 600 habitantes, apenas quedan unos cuantos decididos a resistir: «Muchas gracias a la UME y a los que han decidido dar por perdido a Piedralaves, Sotillo de la Adrada y Casillas». Todos estos pueblos y otros de la zona, como Higuera de las Dueñas, han sido evacuados.

Al amanecer del domingo, el fuego llega al cementerio de Pedralaves, en la entrada del pueblo. La UME se había marchado el sábado tras verse rodeada. En un vídeo de la Agencia EFE del domingo puede verse a un grupo de vecinos, solos absolutamente, intentando evitar que las llamas arrasen el camposanto. Están ayudados por un camión de los Bomberos de Castilla y León. Se ven camiones, coches, naves industriales y alguna casa calcinada.

Durante el domingo, el fuego ha avanzado de Piedralaves a Sotillo de la Adrada. En esta pasada madrugada del domingo al lunes, el fuego ascendía con virulencia por la carretera que lleva de Sotillo de la Adrada a Casillas, según Meteoávila. En Casillas resisten unos cuantos. El chaval del vídeo que pasea por su pueblo vacío en plena noche termina dirigiéndose a las autoridades y a la UME: «Muchas gracias por nada. Así da gusto este país. Vamos a mejor».

UME: 1.500 soldados sólo

El general de división Francisco Javier Marcos, como jefe de la UME, es la cabeza máxima del Mando Único del Gobierno y quien ordena las evacuaciones de pueblos. La UME tiene desplegados a 1.500 militares en los fuegos de Madrid y Ávila. Tiene 3.500 en toda España.

¿Son suficientes 1.500 militares? Los fuegos de Burgahondo y Madrid suman, juntos, un perímetro de casi 300 kilómetros, el equivalente a la distancia de Madrid a León, Logroño o Cáceres. Muchos de esos efectivos de la UME están en los centros de mando y no en labores operativas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha declarado este domingo por la noche que “estamos enfrentando el incendio más importante y agresivo de la historia de España”.

¿Puede combatirse un fuego explosivo como este, por la falta de limpieza de los montes, en un área inmensa y boscosa como esa, con apenas 1.500 soldados? ¿Por qué no hay más? ¿Por qué no se ha movilizado masivamente a otras unidades del ejército? ¿Tiene la UME los medios terrestres adecuados? Son las preguntas que se hacen los vecinos del Valle del Tiétar viendo avanzar el fuego hacia sus casas y sus explotaciones, sin ni siquiera respetar cementerios y a punto de arrasar sus vidas.