La ciencia destroza otro récord y consigue el ADN animal más antiguo del África sub-sahariana: es de un antílope de hace 50.000 años

Durante décadas, la genética de poblaciones antiguas se ha escrito casi en exclusiva desde el hielo. Mamuts siberianos, caballos del Ártico y osos de las cavernas europeas han aportado la mayoría del ADN prehistórico que hoy conocemos, porque cabe recordar que el frío actúa como una nevera natural que frena la descomposición del material genético.

África, con sus temperaturas altas y su humedad, parecía condenada a quedar fuera de ese mapa genético del pasado. No obstante, un nuevo estudio acaba de cambiar esa idea de raíz. Un equipo de paleogenetistas ha conseguido extraer y secuenciar el animal más antiguo del África subsahariana a partir de un fósil que lleva decenas de miles de años enterrado.

Un diente de antílope en Sudáfrica: así es el animal más antiguo del África subsahariana

El protagonista del hallazgo es un diente molar de reedbuck de montaña (Redunca fulvorufula), un antílope que todavía habita hoy en varias regiones de África.

La pieza procede de la cueva de Boomplaas, en la costa sur de Sudáfrica, y se ha datado en unos 50.000 años de antigüedad, la muestra de ADN animal más antigua jamás recuperada en el África subsahariana.

El hallazgo forma parte de un estudio más amplio publicado en la revista Quaternary Science Reviews, firmado por Deon de Jager y su equipo de la Universidad de Copenhague, junto a investigadores como A. M. Wilson, A. Rey-Iglesia, J. T. Faith y E. D. Lorenzen.

El trabajo analizó 320 fósiles de dientes y huesos de seis especies de bóvidos silvestres, entre antílopes y búfalos, procedentes de seis yacimientos de la costa meridional sudafricana.

¿Cómo lograron rescatar ADN de hace 50.000 años en pleno calor africano?

La clave técnica del estudio fue el uso de una preparación de bibliotecas de ADN monocatenario, un método más delicado que el enfoque tradicional de doble cadena y que, según los propios autores, permitió recuperar hasta 6,7 veces más material genético que la técnica estándar en las mismas muestras.

De las 144 muestras analizadas en busca de ADN, el equipo logró recuperar material genético en 65 especímenes, una tasa de éxito de alrededor del 45%.

Otras 54 muestras se analizaron además en busca de colágeno, y los investigadores comprobaron que su nivel de conservación coincidía con el del ADN dentro de cada yacimiento, lo que sugiere que el punto exacto donde queda enterrado un fósil resulta decisivo para su supervivencia genética.

Un hallazgo que obligaría a reescribir los límites del ADN antiguo

Hasta ahora, buena parte de la comunidad científica asumía que el calor sostenido de África degradaba el ADN mucho antes de alcanzar esas cifras.

Este estudio demuestra que la genética de fauna en latitudes bajas y climas cálidos también puede sobrevivir decenas de miles de años, siempre que las condiciones de enterramiento sean las adecuadas.

El hallazgo no se quedó aislado. Poco después de publicarse este trabajo, el mismo equipo secuenció el genoma de un ñu de Etiopía de 42.000 años de antigüedad, un dato que refuerza la idea de que el continente africano guarda todavía muchísima información genética sin explorar, oculta en cuevas y abrigos rocosos que nunca se habían analizado con esta profundidad.

Un récord con algunos matices a remarcar: la presencia de contaminación humana y la necesidad de cautela científica

De Jager, autor principal del estudio, ha insistido en que el hallazgo merece cierta cautela: la muestra de 50.000 años resultaba inusualmente antigua en comparación con el resto de fósiles analizados, y el equipo detectó restos de contaminación humana en el material genético, que tuvo que ser eliminada durante el análisis antes de confirmar el resultado.

En el mismo yacimiento de Boomplaas también aparecieron restos de tres especímenes de búfalo de cuernos largos, una especie ya extinta que convivió con los reedbucks de montaña durante el Pleistoceno tardío.

Ese diente, guardado durante 50.000 años en la oscuridad de una cueva sudafricana, ha terminado así convertido en la prueba de que el ADN africano tiene mucho más que contar de lo que la ciencia había calculado hasta ahora.