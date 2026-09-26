La Policía Nacional detiene a dos marroquíes por violar a una menor en la playa de El Trampolín en Ceuta

La Policía Nacional detuvo en la playa de El Trampolín de Ceuta a dos marroquíes de 42 y 21 años sospechosos de violar a una menor de 17 años de la misma nacionalidad. El suceso ocurrió este sábado a horas del mediodía cuando la Unidad de Intervención Policial (UIP) ha acudido hasta el asentamiento chabolista tras recibir una alerta.

La playa El Trampolín de Ceuta vuelve a ser noticia, esta vez por una supuesta violación de una menor marroquí por dos invasores que entraron de forma irregular a territorio español el pasado 30 y 31 de julio.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al llamado de unos gritos en el asentamiento chabolista donde actualmente hay unos 3000 invasores. Al llegar, vieron a una niña saliendo de una de las tiendas en «muy mal estado» y supuestamente drogada. Según publica la Cadena Ser, «la joven apenas podía mantenerse en pie» y además tenía cortes en la cara, como en las piernas y los genitales le sangraban.

Uno de los efectivos policiales tuvo que reanimarla tras caer inconsciente. Luego de minutos de reanimación, lograron estabilizarla y llevarla al Hospital de Ceuta.

Los dos marroquíes detenidos no quisieron declarar ante los agentes sobre lo que habría ocurrido; solo afirmaron que no conocían a la menor. Por ahora, la investigación sigue en curso. Mientras tanto, la Jefatura Superior de la Policía Nacional tomó declaración a la joven y la ha ingresado a un centro de acogida de menores tras realizar el protocolo con víctimas de delitos sexuales y está citada para mañana a sede judicial para declarar.