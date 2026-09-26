La Policía Nacional detiene a dos marroquíes por violar a una menor en la playa de El Trampolín en Ceuta
Los agentes acudieron al llamado de unos gritos en el asentamiento chabolista donde actualmente hay unos 3000 invasores
La Policía Nacional detuvo en la playa de El Trampolín de Ceuta a dos marroquíes de 42 y 21 años sospechosos de violar a una menor de 17 años de la misma nacionalidad. El suceso ocurrió este sábado a horas del mediodía cuando la Unidad de Intervención Policial (UIP) ha acudido hasta el asentamiento chabolista tras recibir una alerta.
La playa El Trampolín de Ceuta vuelve a ser noticia, esta vez por una supuesta violación de una menor marroquí por dos invasores que entraron de forma irregular a territorio español el pasado 30 y 31 de julio.
Agentes de la Policía Nacional acudieron al llamado de unos gritos en el asentamiento chabolista donde actualmente hay unos 3000 invasores. Al llegar, vieron a una niña saliendo de una de las tiendas en «muy mal estado» y supuestamente drogada. Según publica la Cadena Ser, «la joven apenas podía mantenerse en pie» y además tenía cortes en la cara, como en las piernas y los genitales le sangraban.
Uno de los efectivos policiales tuvo que reanimarla tras caer inconsciente. Luego de minutos de reanimación, lograron estabilizarla y llevarla al Hospital de Ceuta.
Los dos marroquíes detenidos no quisieron declarar ante los agentes sobre lo que habría ocurrido; solo afirmaron que no conocían a la menor. Por ahora, la investigación sigue en curso. Mientras tanto, la Jefatura Superior de la Policía Nacional tomó declaración a la joven y la ha ingresado a un centro de acogida de menores tras realizar el protocolo con víctimas de delitos sexuales y está citada para mañana a sede judicial para declarar.
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