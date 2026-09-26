Muere un inmigrante tras incendiarse un asentamiento de chabolas en Palos de la Frontera (Huelva)

Un inmigrante de origen mauritano de 39 años muere a causa de un incendio en un asentamiento de chabolas en Palos de la Frontera (Huelva). El fuego empezó alrededor de las 9:00 horas de la mañana del sábado en la zona del Polígono San Jorge y afectó a más de veinte chaolas.

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía informó que el incendio fue reportado en horas de la mañana tras recibir varios avisos al centro de coordinación. Mientras tanto, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, a través de una comunicación, confirmó que tres bomberos y un cabo con dos vehículos de extinción intervinieron en la lucha contra las llamas. Al lugar también se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Centro de Emergencias Sanitarias 061 y Cruz Roja.

Hasta los momentos se desconoce el origen del incendio, que sigue bajo investigación. Unas 30 personas se han visto afectadas por los momentos. Fuentes del Consorcio han informado que solo una veintena de chabolas se han visto afectadas y ha muerto una inmigrante de Mauritania de 39 años que habría llegado a Canarias el año pasado.

Tercer incendio en lo que va de año

El asentamiento chabolista del Polígono San Jorge de Palos de la Frontera (Huelva), vuelve a incendiarse por tercera vez de lo que va el 2026. El pasado 8 de julio, durante la noche, el Servicio de Emergencia 112 de Andalucía recibió llamadas del incendio en la zona del polígono que afectó a 300 chabolas aproximadamente.

Las investigaciones arrojaron que el fuego puede ser intencionado por la cantidad de plástico y residuos que hay por las chabolas y resaltaron que ya se ha producido en ocasiones anteriores. El Ayuntamiento agregó que los asentamientos ilegales son una problemática que afecta cada vez más al municipio.