Sánchez finge cercanía con la gente y cierra un bar en un pueblo andaluz que siempre vota al PSOE

Pedro Sánchez ha hecho una parada para comer este jueves en un bar de Bonares, en el centro de la localidad onubense, durante su visita a la provincia de Huelva. El presidente del Gobierno ha comido en el Bar Adelin, un establecimiento situado en la avenida Nuestra Señora del Rocío, acompañado por el alcalde y representantes socialistas de la localidad, mientras un amplio dispositivo de seguridad de Moncloa controlaba los accesos al establecimiento.

La llegada de Sánchez al municipio estaba prevista para las 13:30 horas, después de su paso por San Juan del Puerto. El presidente tenía programada una visita al Ayuntamiento de Bonares y, posteriormente, una comida en el Bar Adelin antes de continuar su recorrido hacia Niebla, donde tenía previsto reunirse con los alcaldes de las localidades afectadas por el incendio.

El establecimiento elegido para la comida es un bar de Bonares que ofrece cocina tradicional, carnes a la brasa, pescados y mariscos y que se encuentra en pleno centro de la localidad onubense.

Sin embargo, este jueves el funcionamiento del establecimiento ha quedado condicionado por la presencia del presidente del Gobierno. Alrededor de una decena de vehículos de la comitiva presidencial se han concentrado en las inmediaciones del bar, mientras numerosos escoltas y efectivos encargados de la seguridad presidencial controlaban los alrededores e impedían el acceso al interior durante la comida llevada a cabo por Sánchez.

Una reserva para comer que no pudo ser

OKDIARIO pudo comprobar además de primera mano que el establecimiento había restringido las reservas durante la franja horaria en la que estaba previsto la comida presidencial.

Este periódico llamó ayer al Bar Adelin con intención de reservar una mesa para este jueves. La respuesta fue que no era posible reservar mesas entre las 13:45 y las 14:30 horas. En ningún momento durante esa llamada se comunicó que la restricción estuviera relacionada con la visita de Pedro Sánchez.

La franja coincide precisamente con la parada del presidente en el establecimiento. Según la agenda prevista para la jornada, Sánchez llegaba a Bonares a las 13:30 horas, visitaba el Ayuntamiento y posteriormente acudía a comer al Bar Adelin antes de abandonar el municipio rumbo a Niebla.

Una comida rodeada de seguridad

Durante la comida, el acceso al establecimiento ha quedado restringido por el dispositivo de seguridad presidencial. Los vehículos de la comitiva permanecían en las inmediaciones mientras los escoltas controlaban el perímetro y el acceso al local.

Sánchez ha compartido así mesa con representantes políticos de la localidad en una comida que se ha producido en mitad de una jornada con un intenso despliegue por la provincia. Antes de llegar a Bonares, el presidente había pasado por Moeve y San Juan del Puerto y, posteriormente, continuaría hasta Niebla.

Así, la visita de Sánchez a Bonares ha dejado una imagen poco habitual para los vecinos de una localidad que supera, por poco, los 6.000 habitantes: una decena de vehículos oficiales y un importante dispositivo de escoltas alrededor de un bar del centro mientras el presidente del Gobierno almorzaba en su interior con miembros del PSOE local.