El Barcelona agradece a Marlaska su expediente a los policías que retiraron esteladas: «Estoy contento con el Gobierno»

Joan Laporta ha agradecido al Gobierno de Pedro Sánchez su «reacción» en el asunto de las esteladas, la polémica que surgió cuando, antes del partido de liga entre Elche y Barcelona, un ultra independentista del Barça fue detenido por agredir a un agente de policía al intentar colar en el estadio Martínez Valero una estelada.

El presidente del Barcelona ha dicho que está «contento» con la reacción del Gobierno, que abrió un expediente por «falta muy grave» a los policías que tuvieron esa intervención. El expediente fue abierto por el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska, al que felicita Laporta.

«No se tiene que normalizar lo que pasó. Hicimos un comunicado y nos pusimos en contacto con el socio del Barça que recibió las agresiones. Estoy contento con la reacción del Gobierno, ha sido rápida y con cierta contundencia», comentó el presidente culé.

«El ministro ha calificado la actuación de no correcta y han abierto un expediente. Las imágenes ya eran escalofriantes, por lo que esperamos que reciban el castigo correspondiente», añadió Laporta, que por esta polémica, canceló el homenaje a los jugadores del Barça campeones del mundo con España por un acto de ensalzamiento de la estelada.

Joan Laporta exige que «se debe llevar con normalidad una señera, una estelada o una bandera del Barça» y dicen que las tres «están muy ligadas»: «Mientras no exprese odio, creo que se tiene que respetar».

Marlaska confirmó hace unos días que se había abierto un expediente por «supuesta falta grave o muy grave» de los agentes de la Policía Nacional que retiraron esa estelada. El ministro del Interior dijo que «no se justificaba en modo alguno» la actuación policial y que este ultra del Barça portaba un símbolo «absolutamente legítimo», en referencia a la estelada, la bandera que representa los deseos de una Cataluña independiente.