Joan García sufre leves molestias en la rodilla y será baja con España

Joan García no irá con España. El Barcelona ha confirmado que su portero sufre unas «leves molestias en la rodilla derecha» y estará tres semanas de baja. Por tanto, el guardameta será baja en la convocatoria que dará Luis de la Fuente este viernes para los partidos de la Liga de Naciones contra Inglaterra, Croacia dos veces y República Checa.

«El jugador del primer equipo Joan Garcia presenta leves molestias en la rodilla derecha. La evolución de la lesión marcará su disponibilidad», comienza diciendo el parte médico del Barcelona. Joan fue sustituido en el descanso del partido contra el Racing de Santander disputado en el Camp Nou este miércoles, tras notar unas molestias en la rodilla después de sufrir un resbalón. Fue sustituido por Szczesny al inicio de la segunda mitad.

El club blaugrana ha informado este jueves de que el guardameta «presenta leves molestias en la rodilla derecha» y que «la evolución de la lesión marcará su disponibilidad», sin precisar un periodo de baja que podría ser menor a las tres semanas al no ser una lesión de gravedad.

Joan Garcia, que fue sustituido al descanso ante el conjunto cántabro, será baja segura para el próximo partido del Barça, este sábado 19 de septiembre ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán, y su situación también compromete su posible convocatoria con la selección española para el siguiente parón internacional.

La lesión afecta además a la rodilla derecha, distinta de la izquierda que sufrió en el pasado, lo que reduce el riesgo de que se trate de una recaída de aquella dolencia, a la espera de conocer su evolución. Si no estuviera disponible para el siguiente encuentro del Barça después del parón, ante el Getafe el sábado 10 de octubre, el técnico Hansi Flick tendría como alternativas bajo palos al veterano polaco Wojciech Szczesny y al recién fichado Dominik Livakovic, que todavía no ha debutado como blaugrana.