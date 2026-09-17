Los jugadores de Levante y Athletic calentaron cuando las lluvias ya eran torrenciales: «Es muy peligroso»

El Levante – Athlétic estuvo protagonizado por una gran falta de previsión y organización por parte de la Liga de Javier Tebas. El encuentro se suspendió a falta de siete minutos del pitido inicial, cuando la situación ya era insostenible. El riesgo ya se conocía, puesto que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó el aviso naranja por fuertes lluvias en toda la provincia valenciana. Pese a ello, los jugadores saltaron al campo para calentar, donde dejaron varias imágenes surrealistas.

Los futbolistas salieron del túnel de vestuarios completamente empapados. Además, el terreno de juego estaba encharcado e impracticable. Álex Berenguer no daba crédito con la situación y destacaba que no veía nada. Al prepararse para salir, el túnel de vestuarios se inundó por completo, lo que hacía inviable regresar al campo.

⛈️ La intrahistoria del 𝐝𝐢𝐥𝐮𝐯𝐢𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐂𝐢𝐮𝐭𝐚𝐭. Así vivieron los equipos la tormenta en Valencia y la suspensión del encuentro entre el Levante UD y el Athletic Club.#LaCasaDelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/8ZbhRvrrZ9 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 16, 2026

El criterio para intentar ir hacia delante con el partido tenía poco sentido. Aissa Mandi comenzó a alertar que estaban ante un riesgo mayúsculo: «Es peligroso, es muy peligroso tío». El entrenador del Levante, Luís Castro, señaló la importancia del contexto de Valencia después de haber sufrido la dana: «Más en esta ciudad, que ya han pasado cosas».

Todos los asistentes sufrieron las consecuencias de la toma de decisiones de la Liga de Javier Tebas. El público que tuvo que refugiarse en los recovecos del estadio, además de los problemas de desplazamiento a los que se enfrentaron en la salida. En un vídeo de Movistar Plus, el árbitro responsable del encuentro, Quintero González: «Ya hemos hablado con muchos jugadores que decían que el balón no rodaba y me parece una temeridad también tener que pasar por ahí.

La policía señala a Tebas

Los responsables de la seguridad también tuvieron que enfrentarse al peligro. Los agentes tenían el agua por las rodillas en el túnel de vestuarios, el mismo por el que la Liga pretendía que los futbolistas saltasen al terreno de juego. El Sindicato mayoritario de la Policía Nacional, JUPOL, ha emitido un comunicado en el que denuncian la situación: «La Liga de Javier Tebas no canceló el partido de fútbol Levante-Athletic hasta prácticamente el inicio pese a la alerta meteorológica existente, obligando a espectadores y dispositivos de seguridad a desplazarse y permanecer en una situación de riesgo innecesario».