Los policías cargan contra Tebas por «poner en peligro a los agentes y los espectadores» en el Levante-Athletic

La Liga de Javier Tebas expuso a todos los asistentes del Levante – Athletic a un riesgo completamente innecesario. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó el aviso naranja por fuertes lluvias en toda la provincia valenciana, por lo que tenían la información de que el partido no era seguro desde por la mañana. No obstante, el encuentro se anuló a falta de siete minutos para el pitido inicial. El Sindicato mayoritario de la Policía Nacional (JUPOL), ha emitido un comunicado en el que denuncian la situación.

Tanto el público como la seguridad del estadio estuvieron en peligro. El sindicato carga contra la falta de organización del presidente: «Ayer, La Liga de Javier Tebas no canceló el partido de fútbol Levante-Athletic hasta prácticamente el inicio pese a la alerta meteorológica existente, obligando a espectadores y dispositivos de seguridad a desplazarse y permanecer en una situación de riesgo innecesaria».

Ayer, La Liga de Javier Tebas no canceló el partido de fútbol Levante-Athletic hasta prácticamente el inicio pese a la alerta meteorológica existente, obligando a espectadores y dispositivos de seguridad a desplazarse y permanecer en una situación de riesgo innecesario.… — JUPOL (@JupolNacional) September 17, 2026

Algunas imágenes son especialmente alarmantes, con agentes que tenían el agua por las rodillas. JUPOL señala que todos los desplazados cumplen con un servicio público: «Finalmente, el encuentro tuvo que ser suspendido por las condiciones meteorológicas. Desde JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, llevamos tiempo denunciando que los dispositivos de seguridad de

la Liga los sufraga el contribuyente, y no la entidad privada organizadora que obtiene ingentes beneficios económicos».

La negligencia en la organización podría no quedarse en una mera anécdota. El sindicato reclama que haya consecuencias económicas y que esta situación no se repita: «Exigimos que la Liga asuma el coste de sus dispositivos de seguridad y que no se vuelva a poner en riesgo innecesariamente a los policías nacionales y espectadores».

Los aficionados tuvieron que refugiarse

El público acudió al estadio al entender que si el encuentro no se había suspendido era seguro. Sin embargo, se vieron obligados a protegerse en los recovecos de las instalaciones. Además, hubo un corte de luz que complicó aún más la situación. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido la situación uno del Plan Especial de Inundaciones en toda la comunidad.