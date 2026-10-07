Cuándo vuelve a jugar la selección española: los próximos partidos de España en la UEFA Nations League

La selección española ha mantenido su idilio con la victoria en el primer parón de selecciones de la temporada. La vigente campeona del mundo se ha impuesto en sus cuatro encuentros de la fase de grupos de la UEFA Nations League, entre los que ha destacado su triunfo en Wembley ante Inglaterra. En el regreso tras el éxito mundialista, el combinado dirigido por Luis de la Fuente ha empezado su recorrido con la segunda estrella bordada en su camiseta con buenas sensaciones. Con la vuelta del fútbol de clubes, los aficionados españoles aguardan la espera para volver a disfrutar de un equipo de tintes históricos.

El estreno fue, precisamente, en uno de los grandes escenarios del fútbol mundial. Ante un Wembley rozando el lleno, la selección española se adelantó con un tanto de Lamine Yamal en los primeros segundos de juego. Después, Gordon y Kane le dieron la vuelta antes del descanso. El delantero del Bayern tuvo el 3-1 en sus botas desde el punto de penalti, pero erró su lanzamiento. Un fallo que dio alas a España para remontar por medio de Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

La segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Nations League supuso el primer partido de la Selección en territorio español después de proclamarse campeona del mundo. El Sánchez Pizjuán fue testigo de cómo, de nuevo, Lamine Yamal inauguró el marcador en los compases iniciales, después de una jugada trenzada desde el saque de centro. Beljo igualó poco antes de la media hora de juego, lo que no evitó que el encuentro se cerrara con un 4-1, fruto de los tantos de Marc Pubill, otro de Lamine Yamal y la sentencia, obra de Nico Williams.

El encuentro, a priori, más sencillo de los cuatro que enfrentaba España en este parón pudo costarle caro a los pupilos de Luis de la Fuente. Todo apuntaba a una goleada después de que Lamine Yamal y Rodri pusieran el 2-0 ante la República Checa en el primer tiempo. La selección checa vendió cara su piel, recortó distancias e inquietó la meta de David Raya en busca del empate. Finalmente, Mikel Merino sentenció con el 3-1 en el minuto 89 del choque.

Los rivales de España en el próximo parón

También tuvo que pelear la vigente campeona del mundo su triunfo en Croacia. Perisic adelantó a los balcánicos, que se marcharon al descanso por delante. De nuevo Merino, esta vez con un doblete, fue el protagonista de cara a puerta. Tras certificar su cuarta victoria en cuatro partidos, España marcha en primera posición del Grupo 3 de la fase de grupos de la UEFA Nations League, a falta de dos jornadas.

‘La Roja’ regresará el próximo mes de noviembre, en el segundo parón internacional de la temporada. En esta ocasión disputará dos encuentros que cerrarán su participación en la fase de grupos del torneo. El primer partido será ante la República Checa, en Praga, ante un rival necesitado de sumar para evitar el descenso a la Liga B. España se medirá a la selección checa el próximo 12 de noviembre, a las 20:45 horas. Tres días después, el 15 de noviembre, la campeona del mundo repetirá horario para recibir en el Metropolitano a Inglaterra. En caso de que ambas selecciones venzan en sus compromisos previos, la primera plaza del grupo estará en juego en el feudo colchonero.