De la Fuente: «Alguno pensaría que estaba loco por decir que hubiese ido a recoger a Merino en brazos, pero ya vieron que no»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras la victoria de España ante Croacia en Split. El combinado nacional ganó 1-2 tras remontar el tanto inicial de Perisic con dos dianas de Mikel Merino que vuelve a ser salvador. Con esta victoria, el combinado nacional ya está en cuartos de final de la Liga de Naciones.

De la Fuente comenzó analizando el partido contra Croacia, donde el combinado nacional sufrió mucho antes de remontar. «Estoy muy orgulloso de estos jugadores por muchos motivos. Podría estar dándoles siempre las gracias. Era un partido muy complicado, pero supimos reaccionar bien. En la primera mitad sufrimos mucho, pero en el segundo tiempo hemos tenido la calma de generar ocasiones y de que aparezca Mikel Merino, otra vez más. Se ha visto a una selección que nunca baja los brazos», aseguró.

El seleccionador también defendió a Unai Simón, decisivo con sus intervenciones para mantener a España dentro del encuentro. «No hay debate ninguno, claro. Yo estoy orgulloso de todos ellos. Somos muy completos, tenemos un gran centro del campo», afirmó. El técnico mostró su satisfacción por el rendimiento del guardameta en una noche en la que sus paradas resultaron fundamentales para que la selección pudiera reaccionar.

Sobre Mikel Merino, autor de los dos goles de la remontada, De la Fuente volvió a reivindicar su importancia. «Es un honor y un orgullo tener a un jugador de este nivel. Dije antes del Mundial que si hacía falta le iba a recoger en brazos y alguno pensaría que estaba loco, pero ya vieron que no. Nos cuesta darle el valor tan maravilloso que tiene y es un top mundial», destacó.

Por último, el técnico puso en valor la ambición de sus jugadores después de cerrar esta ventana con cuatro victorias y la clasificación para cuartos. «Se consigue con unos futbolistas muy ambiciosos. Son insaciables. Este equipo siempre va a ganar y ese dato refleja la actitud de unos futbolistas maravillosos. No nos conformábamos con el título de campeones del mundo, tenemos que seguir mejorando porque hay mucho margen de mejora», concluyó.