Mikel Merino. Otra vez. Siempre él. Merino de mi vida. Su doblete rubricó la remontada de España en Split ante una Croacia bulliciosa que propuso un partido áspero y que jamás se rindió. La selección de Luis de la Fuente, que selló su pase a cuartos de la Liga de las Naciones, salió dormida al partido y se fue al descanso por detrás en el marcador pero, una vez más, los cambios del seleccionador funcionaron y La Roja remontó el partido gracias a su ángel de la guarda: Mikel Merino.

De la Fuente salía con todo. Y con todos. Bueno, con todos menos Fabián, que ha contribuido recientemente a la debilitada natalidad de España con el mismo acierto que a la selección. Entraba en su lugar Pedri, otrora indiscutible y ahora planazo de banquillo. El resto, los que jugaron el partido inicial de la Liga de Naciones ante Inglaterra en Wembley. Cosa seria. Y con Lamine, claro.

España saltaba al césped del Poljud Stadium de Split con un once formado por Unai Simón; Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine, Olmo, Baena; y Oyarzabal. Vamos, los mismos de la final del Mundial salvo el papá Fabián y el lesionado Pedro Porro, que se ha perdido esta ventana. Enfrente la Croacia de Modric, a la que ganamos la semana pasada en Sevilla y que encajó siete de Inglaterra hace tres días, así que no nos iban a recibir precisamente con flores.

Dominó España de salida, vestida de blanco con sus dos estrellas. Y Lamine Yamal empezó fuerte por la derecha con una acción individual. Respondió Croacia con una buena jugada colectiva que finalizó Perisic dentro del área, aunque su disparo se fue a córner. La grada espoleó a los locales, que se pusieron a presionar con la voracidad de un sindicalista cobra una subvención. Veríamos hasta cuándo. Otra vez Perisic percutió por el costado de Pubill en el 12 y la puso al área donde Stanisic cabeceó en el segundo palo para que Unai Simón se la sacara de encima a una mano.

Pintaba feo el partido porque ni Rodri ni Pedri eran capaces de dormir la pelota. Croacia, aún con el depósito casi intacto, apretaba para limpiar su ensuciada imagen tras lo de Inglaterra. Así llegó su gol. Una pérdida de balón nos pilló a todos con los pantalones bajados. Kovacic recibió un balón de Modric en propio campo y transitó con la pelota pegada al pie. Su carrera retrató a Rodri, que regresó como el camión de la basura: lento y pesado. No le dio tiempo al español ni a hacer falta, así que Kovacic vio a Matanovic solito a su derecha. Su disparo raso lo desvió como pudo Unai Simón pero Pubill se durmió en el segundo palo y el rechace lo aprovechó Perisic para marcar el primero. Rugía la bulliciosa afición croata, que no se esperaba tan bello escenario.

Croacia pega… y marca

El gol dejó tocada (y medio hundida) a España. Entre Unai y Laporte se marcaron una liada que dejó la pelota franca para que Matanovic hiciera el 2-0 poco después del minuto 20. Por suerte, le salió un tiro blandito y raso que pudo sacar bajo palos Unai Simón con una mano acrobática. Luis de la Fuente no se podía creer el partido que estaba haciendo su equipo.

Pero España es mucha España. A poco que a los croatas se les fue agotando la gasolina se fue imponiendo el toque de los nuestros. Croacia replegó, más por voluntad propia que por imposición ajena. Buscábamos a Lamine, que las quería todas y que se iba casi siempre de Gvardiol, pero las ayudas de los croatas abortaban su peligro. Además, sus compañeros no le acompañaban porque ni Olmo ni Baena ni Oyarzabal habían aparecido en el partido.

Lo contrario que Kovacic, que se marcó un primer tiempo para que el Madrid lo repescara. Como en sus mejores tiempos, el croata se merendó él solito a todo el centro del campo de España. A Croacia, ya sin fuelle en las postrimerías de la primera parte, se le hicieron eternos los últimos minutos. Ahí pudo haber llegado el empate si Dani Olmo hubiera tenido un poco más grande el pie para aprovechar el pase de la muerte de Cucurella. Fue la mejor ocasión de España y llegó justo antes del descanso.

Aún tuvimos tiempo de una última ocasión después del único pase bueno de Pedri en la primera mitad. Encontró a Lamine, que quiso repetir el gol por el palo corto a Livakovic, pero la pelota se fue al lateral de la red, así que nos fuimos al intermedio por detrás en el marcador y, admitámoslo, también en el juego. Blanditos atrás, intrascendentes en el centro y sin mordiente arriba, España estaba al albur de que una jugada individual de Lamine Yamal lo arreglara todo.

España progresa

En el descanso De la Fuente metió a Mikel Merino por el desaparecido Álex Baena. España buscó igualar la contienda por la vía rápida, pero Croacia, restablecida por los 15 minutos de entreacto, aún tenía piernas para proteger su pírrica pero valiosa victoria. Cubarsí encontró con un maravilloso pase filtrado el desmarque de Lamine Yamal, pero el genio se echó un autopase un poco largo y en su intento de regate a Livakovic lo único que hizo fue marcarse un piscinazo.

Empezaba a mascarse el empate porque el dominio de España pasó a ser abrumador. De nuevo Dani Olmo se quedó a centímetros del gol, esta vez tras un pase de Lamine desde el piquito derecho del área. Ahí empezó el asedio y Croacia estaba más acorralada que Begoña Gómez. Y cuando España carga el área, ¿quién aparece? El de siempre: Mikel Merino. El hombre de los goles salvadores. El centrocampista del Arsenal recibió un pase de Dani Olmo dentro del área y batió por bajo a Livakovic con precisión quirúrgica.

En el 70 Luis de la Fuente metió más madera: Zubimendi y Fermín por un desdibujado Rodri y un fundidísimo Dani Olmo. A Croacia aún le quedaba una bala y nos la disparó con un centro de Perisic que sacó milagrosamente Cubarsí con una peinadita salvadora. A España aún le quedaba un cuarto de hora más el alargue para lograr darle la vuelta al partido.

Croacia con diez

Eso sí, los nuestros seguían empeñados en darle emoción al partido. Zubimendi regaló un pase al área propia pero se equivocó de destinatario. Le salió a los pies de Perisic, que se topó con el ídem de Unai Simón en su camino al 2-1. Enorme paradón del portero español que valía oro. Como la imprudencia de Perisic, que arrolló a Cucurella en una contra y vio una rigurosa segunda amarilla. El VAR la revisó y ratificó la decisión del árbitro.

A España (casi) no le quedaba tiempo pero a Luis de la Fuente le quedaba la baza de su nueve que no nació nueve pero que es el mejor nueve: Mikel Merino. El pamplonica recibió una pelota dentro del área de espaldas, la bajó se giró y batió a Livakovic para firmar un doblete salvador y ratificar su rol de ángel de la guarda. A Croacia ya no le quedaba ni tiempo ni fuerzas para igualar la remontada de la selección de Luis de la Fuente, que se llevó una victoria trabajada que le garantiza meterse en cuartos de la Liga de las Naciones.