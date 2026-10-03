Liga de Naciones: España - República Checa

Otro golazo de Lamine Yamal: ya lleva cuatro en tres partidos con España

El '19' de España sigue demostrando su gran momento de forma de cara a gol

Tres partidos consecutivos abriendo la lata en los primeros minutos

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Lamine Yamal
Lamine Yamal. (Getty)
Luis Cobos
  • Luis Cobos
  • Jerezano con sangre madrileña. Redactor de deportes. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Amor eterno por la pelota.

Lamine Yamal volvió a marcar otro golazo con España para, por tercer partido consecutivo en esta Liga de Naciones, abrir la lata en los primeros minutos. Esta vez fue en el minuto 5 con un disparo imparable desde el pico del área directo a la escuadra del portero checo. El 1-0 en Oviedo y el cuarto gol en tres partidos del jugador del Barcelona con la selección española.

El momento de forma de Lamine Yamal en este inicio de temporada con el Barcelona y con España es impresionante. Con la selección española lleva cuatro goles en este inicio de Liga de Naciones en solamente tres partidos. Otro golazo, marca de la casa, con ese habitual disparo suyo con la zurda, con rosca, directo a la escuadra. Fue el 1-0 para abrir la lata en un Carlos Tartiere de Oviedo entregado a su estrella.

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