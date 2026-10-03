Otro golazo de Lamine Yamal: ya lleva cuatro en tres partidos con España
El '19' de España sigue demostrando su gran momento de forma de cara a gol
Tres partidos consecutivos abriendo la lata en los primeros minutos
Sigue en directo el España - República Checa
Lamine Yamal volvió a marcar otro golazo con España para, por tercer partido consecutivo en esta Liga de Naciones, abrir la lata en los primeros minutos. Esta vez fue en el minuto 5 con un disparo imparable desde el pico del área directo a la escuadra del portero checo. El 1-0 en Oviedo y el cuarto gol en tres partidos del jugador del Barcelona con la selección española.
El momento de forma de Lamine Yamal en este inicio de temporada con el Barcelona y con España es impresionante. Con la selección española lleva cuatro goles en este inicio de Liga de Naciones en solamente tres partidos. Otro golazo, marca de la casa, con ese habitual disparo suyo con la zurda, con rosca, directo a la escuadra. Fue el 1-0 para abrir la lata en un Carlos Tartiere de Oviedo entregado a su estrella.
🤯 𝙉𝙤 𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝙚𝙨𝙩𝙚 𝙢𝙪𝙣𝙙𝙤.
Lamine Yamal y sus genialidades. Hoy, en el minuto 5.
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— Teledeporte (@teledeporte) October 3, 2026
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