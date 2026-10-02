Alineación de España contra República Checa: Lamine Yamal se puede tomar un respiro

Luis de la Fuente apunta a una renovación del once de España para medirse a la República Checa en el Carlos Tartiere. La acumulación de partidos, las bajas y la necesidad de repartir esfuerzos abren la puerta a una alineación con novedades en todas las líneas salvo en la portería, donde Unai Simón mantendría su puesto.

La defensa concentraría buena parte de los cambios. Fresneda, que se estrenaría como internacional absoluto, tendría su oportunidad en el lateral derecho después de incorporarse a la concentración por la lesión de Pedro Porro. En el costado izquierdo, Fran García, convocado para sustituir al también lesionado Grimaldo, daría descanso a Cucurella. Huijsen y Laporte formarían la pareja de centrales, con Cubarsí fuera de esta propuesta inicial.

Rodri y Pedri toman el mando

En el centro del campo, Rodrigo regresaría al once para dirigir a España desde la base de la jugada. Mikel Merino aportaría trabajo, presencia en las áreas y llegada, mientras que Pedri asumiría buena parte de la elaboración después de su impacto desde el banquillo frente a Croacia.

La combinación permitiría renovar el equipo sin perder capacidad para controlar el balón. Zubimendi y Fabián quedarían fuera de la alineación inicial, dentro de una gestión de minutos que también tiene presente el siguiente compromiso en Split. España necesita mantener su nivel durante toda la concentración y De la Fuente dispone de alternativas para hacerlo.

Un ataque nuevo y sin Nico

La mayor novedad aparecería arriba. Víctor Muñoz y Yeremy Pino ocuparían las bandas, con Oyarzabal como referencia ofensiva. Sería una oportunidad para dos extremos que ofrecen velocidad, desborde y capacidad para atacar los espacios, además de trabajo para recuperar el balón.

Nico Williams no está disponible. El jugador del Athletic abandonó la concentración por las molestias persistentes en el muslo izquierdo y continuará su recuperación con su club. Su ausencia obliga a redistribuir las opciones ofensivas. El último en caer ha sido Ferran Torres, con molestias en el tobillo. En su lugar, se estrena con la Absoluta Carlos Espí.

Lamine Yamal, por su parte, partiría desde el banquillo con este once. Después de marcar tres goles en los dos primeros encuentros, el extremo podría recibir descanso de inicio y quedar como recurso para la segunda parte. Oyarzabal también cedería su puesto a Ferran.

La propuesta mantiene a Unai Simón bajo palos y modifica buena parte del bloque que ganó a Croacia. España busca su tercera victoria en la Nations League y las rotaciones deben ayudar a sostener el ritmo competitivo. Para quienes entren, Oviedo representa una oportunidad de demostrar que el seleccionador puede contar con ellos.

Posible alineación de España

El posible once de España sería: Unai Simón; Fresneda, Huijsen, Laporte, Fran García; Rodrigo, Mikel Merino, Pedri; Víctor Muñoz, Yeremy Pino y Oyarzabal.