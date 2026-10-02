El «clamor de la calle» pincha ante el Congreso: la imagen que demuestra el fracaso de los manifestantes de Sol

Los manifestantes de la acampada de Sol han fracasado este viernes en su marcha hacia el Congreso de los Diputados, donde esperaban que su multitudinaria presencia hiciera entrar en razón a Junts y convirtiera el «no» en «sí» para que al menos uno de los decretos de vivienda quedara aprobado. La movilización que Sumar bautizó como el «clamor de la calle» confirmaba minutos después su pinchazo ante la sede de la Cámara Baja, con una imagen cenital que demuestra la escasez de integrantes en la movilización de los acampantes.

Pese a que la intención era rodear el Congreso de los Diputados a pesar del dispositivo policial activado por la delegación del Gobierno en Madrid –la misma que ha permitido la acampada en Sol–, alrededor de 200 personas han formado parte de este conato de movilización que ha quedado en nada en un día en el que la Cámara Baja ha dicho «no», por partida doble, a los decretos de vivienda propuestos por el Gobierno socialcomunista.

Alrededor de las 11:30 horas estaba previsto el inicio de la marcha de la acampada desde la Puerta del Sol hasta la sede del Congreso, situada a 500 metros, en la Carrera de San Jerónimo. Sin embargo, los manifestantes, que llevan, en su mayoría, desde el pasado sábado instalados en Sol protestando por el desahucio de Maricarmen, han tenido que frenarse a unos metros de la entrada debido al dispositivo policial y las vallas colocadas por los agentes horas antes.

El pleno del Congreso de los Diputados ya había comenzado y, tiempo después, las imágenes han demostrado el fracaso de la movilización, que contrasta con las palabras de Sumar. La formación que todavía lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, transmitió antes de aceptar el decreto sanchista que el texto estaba aún «muy lejos» de lo que esperaban y que el mismo debía «escuchar el clamor de la calle», en referencia a los manifestantes. Finalmente, así sucedió, pero ni el decreto ha podido salir adelante ni la manifestación ha cumplido con las expectativas.