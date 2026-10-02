Manos Limpias denuncia ante el TSJM por prevaricación al promotor de acción disciplinaria del CGPJ por la juez de la DANA

El sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias, que dirige Miguel Bernad, ha presentado este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) una denuncia por prevaricación contra el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, por su actuación en la investigación de las quejas presentadas contra la juez que instruye las diligencias previas de la causa de la DANA de 29 de octubre de 2024 en Valencia y titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, por la intromisión del marido de esta última, el también juez Jorge Martínez Ribera, en la causa.

Manos Limpias, además, tiene también la intención de llevar sus acciones contra el archivo de las quejas en el Consejo General del Poder Judicial a los tribunales europeos si es necesario. Todo ello, tal como ya adelantó OKDIARIO este pasado 28 de septiembre.

El origen de esta denuncia es doble. De un lado, la resolución de archivo propuesta por el promotor de acción disciplinaria y aprobada por unanimidad de la comisión permanente del CGPJ. Y, por otro, el hecho de que varios días después de que se produjera ese archivo, ni el Consejo ni el promotor han notificado a Manos Limpias esa decisión, de la que el sindicato solo tiene constancia a través de unos párrafos incluidos en un comunicado de prensa publicado en la web del propio Consejo.

Manos Limpias relata en su denuncia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, que con fecha 16 de octubre de 2025, formuló ante el citado promotor de acción disciplinaria del CGPJ una denuncia porque el marido de la instructora en la causa de la riada, «sin atribuciones, estaba tomando declaración a afectados por la DANA».

Recuerda Manos Limpias que «casi un año después y con todas las pruebas aportadas, vídeos, declaraciones y diversas peticiones de diligencias, entre ellas el testimonio de aquellas afectadas a las que tomó declaración el marido de la juez de la DANA, se emite un comunicado, con fecha 26 de septiembre del presente año, donde el Consejo manifiesta que la causa ha quedado archivada».

Manos Limpias hace constar en su denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que «el denunciado ni siquiera ha notificado al denunciante la resolución de las diligencias informativas (…) que se incoaron a raíz de la denuncia del sindicato». Y entiende que con ello se ha producido «una total y absoluta indefensión por este presunto delito de prevaricación judicial». Y ello, porque «al no haberse notificado la resolución de archivo, el denunciante no puede recurrirla en vía contencioso-administrativa».

El pasado 22 de septiembre, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tomó conocimiento por unanimidad del acuerdo por el que el promotor de Acción Disciplinaria de ese organismo, Ricardo Conde, archivó la diligencia informativa abierta a la juez Nuria Ruiz Tobarra.