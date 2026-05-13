Manos Limpias prepara otra queja del marido de la juez de la DANA por su «expulsión» del ‘caso Batalla’

El sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias, que dirige Miguel Bernad, ultima una nueva queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez Jorge Martínez Ribera, marido de la magistrada que instruye el caso de la DANA de Valencia, Nuria Ruiz Tobarra. Manos Limpias interpondrá esta nueva queja después de que Martínez Ribera emitiera este martes un auto en torno al caso del ex comisionado para la reconstrucción tras la DANA del Gobierno de Pedro Sánchez, José María Ángel Batalla. En ese auto, el instructor acordaba la «expulsión» del procedimiento de Manos Limpias. En este caso, por no haber hecho efectiva la fianza fijada por el propio juez para su personación de 6.000 euros. Manos Limpias entiende que si decidió no abonar la fianza para personarse, es porque no estaba personada en la causa, por lo que el juez no puede expulsar de esa misma causa a quien no está personado. Todo ello, según ha confirmado el responsable de Manos Limpias, Miguel Bernad a OKDIARIO.

En el verano de 2025, Manos Limpias decidió denunciar a José María Ángel Batalla por un supuesto delito de falsedad en documento público, tras desvelar la Agencia Valenciana Antifraude que la titulación que Ángel Batalla utilizó para acceder a una plaza en la Función Pública y, más concretamente, en la Diputación de Valencia, estaba falseada.

La denuncia fue instruida por el magistrado Jorge Martínez Ribera, el marido de la juez de la DANA. Martínez Ribera consideró que la falsedad documental es un delito que se consuma de forma instantánea, aunque sus efectos sean permanentes. Por lo que, si el delito, supuestamente, se cometió en 1983, ya estaría prescrito, por lo que archivó la denuncia.

Pero Manos Limpias recurrió esa decisión en apelación. Es decir, ante la Sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia. Y fue esta instancia la que a inicios del pasado mes de abril corrigió al marido de la juez de la DANA, y ordenó investigar a José María Ángel Batalla, por un delito de falsedad documental continuada. De hecho, el sobreseimiento fue decretado en dos ocasiones por Martínez Ribera, frente a las acciones interpuestas por citado el Sindicato de Funcionarios Públicos Manos Limpias y la Diputación de Valencia.

En un auto emitido por el magistrado el 20 de abril, al que ha tuvo acceso OKDIARIO el magistrado requirió de Manos Limpias la consignación de 6.000 euros en el plazo de 10 días para su personación como acusación popular en el caso. Pero, Manos Limpias no consignó esa cantidad, por lo que el sindicato entiende que el juez no puede expulsarle puesto que para poder haberse personado debía haber pagado esa cantidad. Y es por ello por lo que ahora prepara una nueva queja ante el CGPJ.