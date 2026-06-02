El gobierno de Sánchez riega con 1,3 millones proyectos de memoria democrática de la Guerra Civil

El gobierno de Pedro Sánchez ha regado con 1,3 millones de euros proyectos de memoria democrática. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos por los que se autoriza la concesión de subvenciones directas por un importe global de algo más de 1,3 millones de euros destinadas a la divulgación, promoción y desarrollo de proyectos vinculados a la memoria democrática.

Según ha informado el Ejecutivo de Sánchez, estas ayudas se dirigen a una decena de entidades culturales, académicas y municipales con el objetivo de impulsar actuaciones relacionadas con la conservación, investigación y difusión de la memoria histórica democrática, en el marco de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. El Gobierno también subraya que estas iniciativas buscan el reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.

930.000 euros para memoria democrática

El primero de los reales decretos contempla un reparto de 930.000 euros entre diez entidades. La partida principal, de 250.000 euros, se destina a la Fundación Federico García Lorca, encargada de la difusión y preservación del legado del poeta granadino.

A continuación, el Ateneo de Madrid recibirá 225.000 euros para el desarrollo de actividades culturales, académicas y de divulgación vinculadas a la memoria democrática.

La Fundación Juan Negrín contará con 200.000 euros, mientras que la Asociación Española de Investigación para la Paz percibirá 75.000 euros para la organización de una conferencia internacional y cursos orientados a la promoción de los derechos humanos y la cultura de la paz.

Por su parte, la Asociación Amical de Mauthausen y otros campos de víctimas del nazismo en España recibirá 50.000 euros, y la Asociación Casa de la Memoria obtendrá 30.000 euros.

El resto de las ayudas, de 25.000 euros cada una, se conceden a varios ayuntamientos: Cocentaina (Alicante), para la musealización y puesta en valor de un mural de la Guerra de España hallado en una antigua fábrica; Leciñena (Zaragoza), para la creación de un monumento en recuerdo de vecinos deportados a Mauthausen; y Portbou (Girona), para actividades de memoria democrática vinculadas a la historia del municipio. También figura la Fundación Max Aub entre las entidades beneficiarias.

400.000 euros para artes escénicas

El segundo real decreto aprobado por el Consejo de Ministros establece la concesión directa de una subvención de 400.000 euros a la Asociación Cultural Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales.

El objetivo de esta partida es la creación de un circuito de artes escénicas y memoria democrática, que permita la programación de espectáculos relacionados con esta temática en espacios públicos, principalmente de titularidad municipal.

Según el Ejecutivo, esta red es la principal plataforma asociativa del sector público de exhibición de artes escénicas en España, lo que permitirá articular una programación estable y coordinada en todo el territorio.

Debate político en torno a las ayudas

Estas subvenciones llegan en un contexto de debate político en torno a las políticas de memoria histórica y su financiación pública, con críticas desde la oposición sobre el destino de los fondos y su orientación ideológica.

El gobierno de Sánchez, por su parte, defiende que estas partidas forman parte de su compromiso con la recuperación de la memoria democrática y el reconocimiento de las víctimas, así como con la promoción de los derechos humanos y la cultura de la paz en el conjunto de la sociedad.

Con esta nueva partida de ayudas, el Ejecutivo refuerza su estrategia en materia de memoria democrática a través de la colaboración con fundaciones, asociaciones culturales y administraciones locales en distintos puntos del país.