Marco Aurelio, sobre la gratitud: «Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de vivir: respirar, pensar, disfrutar, amar»

A menudo somos muchos los que nos despertamos con el ruido del despertador, las prisas por llegar a tiempo a la oficina, con mil tareas pendientes y el cortisol por las nubes.

Son también muchos los expertos que hacen hincapié en que adoptar algunos buenos hábitos a primera hora de la mañana es una buena opción para arrancar el día con más vitalidad y energía: hacer estiramientos en la cama, leer algunas páginas de un libro, lavarse la cara con agua fría, desayunar con calma o dar un paseo son algunas de las recomendaciones más repetidas. Sin embargo, no fueron los primeros en defender la importancia de estos pequeños rituales. Hace casi dos mil años, el emperador romano Marco Aurelio ya consideraba que la manera en la que comenzamos el día podía marcar por completo nuestra actitud ante la vida. Su consejo sigue siendo hoy una de las reflexiones más inspiradoras del estoicismo: «Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de vivir: respirar, pensar, disfrutar, amar».

Marco Aurelio, el emperador que convirtió la filosofía en una forma de vivir

Marco Aurelio (121-180 d. C.) es recordado como uno de los grandes emperadores de Roma, pero también como uno de los filósofos estoicos más influyentes de la historia. Gobernó durante una época especialmente complicada, marcada por guerras, epidemias y conflictos fronterizos, circunstancias que pusieron a prueba su capacidad de liderazgo.

Lejos de dejarse llevar por el lujo propio de su posición, encontró en la filosofía una guía para afrontar la incertidumbre. Influido por el pensamiento de Epicteto, escribió durante años sus famosas Meditaciones, una obra que nunca estuvo pensada para publicarse, sino que funcionaba como un diario personal donde recordaba los principios con los que quería vivir.

Entre todas sus enseñanzas, hay una frase que resume a la perfección su forma de entender la existencia:

«Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de vivir: respirar, pensar, disfrutar, amar».

La importancia de empezar el día con gratitud

Aunque pueda parecer una reflexión sencilla, la frase encierra una profunda enseñanza sobre la gratitud. Marco Aurelio invita a detenerse unos segundos antes de que empiece el ritmo frenético del día para recordar algo que con frecuencia damos por hecho: estar vivos.

Respirar, pensar, disfrutar y amar son acciones tan cotidianas que pasan desapercibidas. Sin embargo, para los estoicos representan auténticos privilegios. Antes de preocuparse por el trabajo, los problemas económicos o las obligaciones familiares, el emperador proponía reconocer que el simple hecho de abrir los ojos cada mañana ya constituye un regalo.

Esta manera de comenzar el día cambia el foco de atención. En lugar de empezar pensando en lo que falta o en lo que puede salir mal, la mente se dirige hacia aquello que ya posee.

Una lección del estoicismo que sigue vigente

El estoicismo defendía que la mayor parte de las cosas que suceden escapan a nuestro control. No podemos evitar una enfermedad, una crisis económica o la opinión de los demás, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante esas circunstancias.

Por eso Marco Aurelio insistía tanto en preparar la mente nada más despertar. La gratitud no era para él un sentimiento pasajero, sino una herramienta para afrontar con serenidad cualquier dificultad que pudiera aparecer durante la jornada.

Su famosa cita no habla de riqueza, éxito o reconocimiento. Habla de cuatro capacidades que todos compartimos y que forman parte de la experiencia humana: respirar, pensar, disfrutar y amar.

Meditaciones, el diario de gratitud más famoso de la Antigüedad

La importancia que Marco Aurelio concedía al agradecimiento queda reflejada desde las primeras páginas de Meditaciones. El Libro I no comienza con reflexiones sobre la muerte ni con teorías filosóficas complejas. Empieza con una extensa lista de personas a las que da las gracias.

Agradece a su abuelo por enseñarle el buen carácter, a su madre por transmitirle sencillez y rectitud, a sus maestros por inculcarle disciplina y a su padre adoptivo, Antonino Pío, por mostrarle que un gobernante puede ejercer el poder con humildad.

Resulta llamativo que apenas mencione riquezas o victorias militares. Su gratitud se dirige hacia los valores recibidos y las enseñanzas que moldearon su personalidad. De este modo, recuerda que nadie se construye completamente solo.

La ciencia respalda hoy la intuición del emperador romano

Dos mil años después, numerosas investigaciones en el ámbito de la psicología han demostrado que practicar la gratitud de forma habitual puede aportar beneficios para el bienestar emocional. Diversos estudios relacionan este hábito con una reducción del estrés, una mejor calidad del sueño y una mayor capacidad para gestionar las emociones negativas.

Aunque Marco Aurelio desconocía estos hallazgos científicos, comprendió por intuición que la manera en la que comenzamos el día condiciona nuestra actitud durante las horas siguientes.

Su propuesta sigue siendo tan sencilla como poderosa: antes de consultar el móvil, responder correos o pensar en las obligaciones, detenerse unos instantes para recordar el privilegio de estar vivo. Respirar, pensar, disfrutar y amar. Cuatro verbos que, casi veinte siglos después, continúan ofreciendo una de las mejores lecciones sobre cómo afrontar cada nueva mañana.