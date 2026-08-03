¿De dónde viene la frase hecha «Está muy verde»? Benito Pérez Galdós ya la usaba en sus obras del siglo XIX

¿Cuántas veces has oído decir que alguien «está muy verde» para referirse a que aún le falta experiencia o madurez? Es una expresión tan cotidiana que parece haber estado siempre ahí. De hecho, ya aparecía en la literatura del siglo XIX: Benito Pérez Galdós la empleó en varias de sus obras con un sentido muy similar al actual. Pero ¿de dónde procede realmente esta frase hecha y por qué asociamos el color verde con la inexperiencia?

La respuesta está en una metáfora mucho más antigua, vinculada a los frutos que todavía no han alcanzado su punto de maduración. Cuando la fruta no ha madurado, presenta un color verde y no está lista para poder ser consumida. Desde entonces, se utiliza esta frase para describir a una persona inmadura, inexperta o no preparada para una tarea.

Es curioso que se relacione el verde tanto con lo bueno como con lo malo. Lo verde se suele relacionar, por lo general, con cosas saludables, buenas, bonitas, etc. La naturaleza está llena de cosas verdes y las verduras, cuanto más verdes, mejor saben. Pero también se identifica lo verde con lo venenoso, las serpientes, los lagartos, puestos como los malos en la literatura, etc.

Papel de Benito Pérez Galdós

Si bien es cierto que Benito Pérez Galdós no inventó la frase, fue uno de los principales responsables de consolidarla en la literatura. Al incluirla en los diálogos de sus obras y crónicas, ayudó a que una expresión puramente oral y rural se normalizara como una frase hecha aceptada en todos los registros del castellano. Esta no fue la única expresión que Galdós «urbanizó».

El escritor rescató varias frases como «desgajar» un secreto (derivado de romper las ramas de un árbol), «sembrar» la discordia (utilizar el léxico de la siembra para las conspiraciones políticas) o «coger de higos a brevas» (expresión basada en los tiempos de cosechas de la higuera que sus personajes usaban para denotar rareza o tardanza).